台糖救災關鍵支援！緊急提供逾五公頃土地 助安置光復受災戶

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖在光復救災中扮演關鍵支援角色，免費提用水清淤、免費提供救災人員盥洗、免費提供救災用油、現也提供逾五公頃安置受災戶、10公頃土地堆置土方。圖為光復糖廠提供免費清淤用水情況。台糖／提供
台糖在光復救災中扮演關鍵支援角色，免費提用水清淤、免費提供救災人員盥洗、免費提供救災用油、現也提供逾五公頃安置受災戶、10公頃土地堆置土方。圖為光復糖廠提供免費清淤用水情況。台糖／提供

馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤造成花蓮光復鄉9月23日災情，台糖扮演救災緊急支援角色。為安置光復受災戶，截至4日，緊急釋出逾五公頃土地。另外，台糖提供近10公頃土地，消化龐大土方。

因許多民宅下水道、電線管路遭泥流灌入，居民暫時無法回家，台糖將配合提供安置災民用地。台糖現有2.5公頃平地造林地，可提供救災單位參考。4日下午再增加另外約2.5公頃土地，加起來超過5公頃。

台糖原先提供A跟B平地造林土地，共2.5公頃。A處為光復鄉新庄段1485地號面積14,835.2㎡，特定農業區農牧用地，現況平地造林地。

B處光復鄉大和段367(2109,67㎡)、368(4133.35㎡)、369(4571.59㎡)地號計10,814.61㎡，鄉村區乙種建築用地，現況造林地。

4日增加C處為光復鄉新庄段868、869、870～877、879及880地號計12筆面積計3.036632公頃（大農農場81耕區），特定農業區農牧用地，用途短期租賃地(2人)，作種苗場、空地使用。

此外，台灣中油公司主動調度油品資源，確保第一線救災能量不中斷。中油位於花蓮縣光復鄉直營加油站（馬太鞍站及光復站）及台糖大進站提前於10月2日18時啟動緊急救災加油系統，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油；非使用重機械的志工也可持身分證及行照，前往上述加油站辦理申請登記後即可加油，為緊急救災行動提供最直接的後勤支援。

