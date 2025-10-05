新竹喜來登「哈客新味」創意上菜

新竹縣是全國客家人口比例最高的城市，客家人口高達67.8%，新竹喜來登大飯店將客家人餐桌上必備的傳統美味翻玩新創意，即日起至10月31日以「哈客新味」主題，聯手中、西、日廚精湛手藝結合客家料理經典元素，打造全新客家風味美食，邀請民眾大口品嚐客家文化與異國創意的Hakka新演繹。

新竹喜來登表示10月期間各廳主廚創新推出一系列客家風味新美食，包含大廳咖啡吧以穀香、茶香結合佐醬「擂茶風味烤鱸魚」，酸香金桔搭配香甜柿餅的「焗烤雞胸搭客家桔柿醬」以馥郁果香增添美味驚喜，豐厚茶韻堆疊多種堅果香醇風味「客家擂茶布雷塔」，融合桔、柚雙果風味「桔醬白柚磅蛋糕」；盛宴自助餐廳早餐限定推出客家美食經典代表─客家小炒加入白飯熬煮而成的「客家小炒雜炊」；采悅軒中餐廳以文火慢燉溫潤傳統的「老菜脯雞湯」及選料、口味樸實的「客家釀豆腐」；紛鳥輕食麵包坊則以客家酸菜創新融入日式壽司，打造「酸菜豬肉壽司」，迸發美味新亮點。