跨年住房開搶！麗寶飯店10月13日開賣 每人最低3千元有找
迎接2026年的到來！麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店每年都秒殺的「跨年住房專案」，將於10月13日上午10點於麗寶福容大飯店官網開賣，僅限線上訂房、不接受電話預訂；每人最低3,000元有找。
園區結合「玩樂園、住飯店、逛OUTLET、開賽車、看演唱會、賞煙火」的一站式體驗，讓旅客不用煩惱交通與人潮，省時又舒適，用最完整的儀式感迎接全新一年。
每年暑假過後，麗寶樂園渡假區的跨年住房與活動詢問就開始爆棚。為了讓旅客提前卡位、規劃假期，今年跨年住房專案將於10月13日上午10點限量開賣。
麗寶福容大飯店推出包含早餐、探索世界雙日門票、摩天輪搭乘券專案，兩人同行1萬2,888元起、四人同行也只要1萬5,888元起，從飯店走路到跨年演唱會現場，更是只距離約5分鐘路程，是每年最炙手可熱的訂房首選。
麗寶賽車主題旅店跨年住房專案，包含一泊一食、探索世界雙日門票與摩天輪搭乘券，兩人同行7,888元起、四人同行專案1萬888元起，換算下來每人最低不到3,000元。
入住充滿賽車及運動元素的房型，享受速度與熱血氛圍，適合跟三五好友一起聽演唱會，在倒數聲中揮別過去，迎接嶄新的開始。
十月連假，麗寶樂園渡假區推出買樂園全票送大桶COLD STONE冰淇淋活動，且水樂園馬拉灣只營業到11月2日，玩水剩下最後倒數一個月，錯過就要再等半年。
麗寶福容大飯店則推出「國定假日FUN遊趣」住房專案，四人房1萬2,888元，雙人房9,888元，含早餐、雙日暢遊水陸雙樂園，並加贈全台最大天空之夢摩天輪搭乘券；麗寶賽車主題旅店四人房8,888元，平均每人僅2,222元，專案限定中秋節、國慶、光復節連假期間使用。
