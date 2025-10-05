快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園首航晚宴德州州長贈予長榮航空恭賀文告

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園航線美國當地10月4日晚間舉行開航慶祝晚宴，當天晚宴出現場賓客雲集。長榮航空／提供
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園航線美國當地10月4日晚間舉行開航慶祝晚宴，當天晚宴出現場賓客雲集。長榮航空／提供

長榮航空（2618）達拉斯.沃斯堡–桃園航線美國當地10月3日正式開航，10月4日晚間於美國達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由長榮航空總經理孫嘉明主持；德州州長辦公室經濟發展旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，上台頌讀州長贈予長榮航空文告內容，恭賀長榮航空新航點開航。

當天晚宴出現場賓客雲集，包含駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲女士、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、Irving市市長Mr. Rick Stopfer、Plano市市長Mr. John. B Muns夫婦等貴賓外，也邀請各地區商會代表，大家共同歡慶長榮航空在北美市場的第9個客運航點–達拉斯盛大開航。

長榮航空達拉斯開航晚宴，由醒獅團的開運演出熱鬧登場。隨後德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，頒贈州長文告予長榮航空，文告中除恭賀長榮航空開航達拉斯航線外，並表示長榮航空是亞洲唯一經營德州兩個航點的航空公司，對促進德州的旅遊、經貿與文化交流貢獻卓越。

為慶賀長榮航空開航，現場由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳共同進行切蛋糕儀式，蛋糕以長榮航空飛機及達拉斯城市交流的意象做設計，現場貴賓也共同舉杯祝酒，眾人齊賀長榮航空首航成功、業績長紅。

長榮航空在晚宴現場除了邀請當地樂團演奏德州鄉村音樂外，也安排象徵東方文化的書法體驗，並以「上聯：長翼展天際、下聯：榮耀通達福」的藏頭詩，代表長榮航空展翼天際，將榮耀帶到Dallas & Fort Worth達福地區，現場請書法老師親筆揮毫，為賓客們寫下中文名字，裱框後變成一份別具紀念意義的禮物。

孫嘉明於活動中指出，長榮航空深耕德州市場已近30年，早在1998年就開闢了達拉斯的貨運航線，多年來因為有各位貴賓的協助，讓我們與德州一起成長發展，才能讓達拉斯-沃斯堡客運航線順利開航。達拉斯-沃斯堡開航初期從每周3班到5班，年底將增加到每日1班，屆時長榮航空在北美總計有9個航點，每周多達94個航班。

長榮航空為台灣航空公司往返北美航班最密集的航空公司，也是美國南部地區與亞洲經貿交流的新橋樑；未來達拉斯的旅客抵達台灣後，還可利用長榮航空每周450個航班，並享有美國出發在台轉機免安檢的禮遇，輕鬆轉往東北亞、東南亞及港澳大陸各大城市。

德州州長辦公室經濟發展旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，上台讀頌州長贈予長榮航空文告內容，恭賀長榮航空新航點開航。黃淑惠／攝影
德州州長辦公室經濟發展旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，上台讀頌州長贈予長榮航空文告內容，恭賀長榮航空新航點開航。黃淑惠／攝影
駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢(左)也出席長榮航空開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會。黃淑惠／攝影
駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢(左)也出席長榮航空開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會。黃淑惠／攝影
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園首航晚宴德州州長贈予長榮航空恭賀文告。黃淑惠／攝影
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園首航晚宴德州州長贈予長榮航空恭賀文告。黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空為台灣航空公司往返北美航班最密集的航空公司，也是美國南部地區與亞洲經貿交流的新橋樑。黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空為台灣航空公司往返北美航班最密集的航空公司，也是美國南部地區與亞洲經貿交流的新橋樑。黃淑惠／攝影
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園航線於2025年10月3日正式開航，長榮航空在美國當地10月4日晚間，於美國達拉斯當地的麗思卡爾頓酒店舉行開航慶祝晚宴。長榮航空／提供
長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園航線於2025年10月3日正式開航，長榮航空在美國當地10月4日晚間，於美國達拉斯當地的麗思卡爾頓酒店舉行開航慶祝晚宴。長榮航空／提供
長榮航空在首航晚宴現場安排了象徵東方文化的書法體驗，為賓客帶來一場結合音樂及文化的美好饗宴。黃淑惠／攝影
長榮航空在首航晚宴現場安排了象徵東方文化的書法體驗，為賓客帶來一場結合音樂及文化的美好饗宴。黃淑惠／攝影
長榮航空在首航晚宴現場安排Live Band演出德州鄉村音樂，為賓客帶來一場結合音樂及文化的美好饗宴。長榮航空／提供
長榮航空在首航晚宴現場安排Live Band演出德州鄉村音樂，為賓客帶來一場結合音樂及文化的美好饗宴。長榮航空／提供
長榮航空開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會。黃淑惠／攝影
長榮航空開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會。黃淑惠／攝影

長榮航空 美國 航線

延伸閱讀

中秋連假長榮航空首架787驚傳機尾擦地 最新狀況曝光

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙來襲班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」

聚焦永續議題 長榮航空供應商大會推減碳合作

相關新聞

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年

營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。新北市工務局近日宣布，自2023年1月1日至20...

東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

東元電機近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BR...

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

長榮航空美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需...

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則...

和泰 Altis、Corolla Cross 兩大改款車搶市

農曆民俗月過後，車廠動起來搶市。和泰汽車選在7日發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，以積極態度全力搶...

產業追蹤／半導體業擴張 AI扮引擎

從智慧型手機、電動車到雲端運算與智慧家庭裝置，無不仰賴晶片來驅動日常運作，半導體儼然成為現代生活的核心基礎設施，不僅支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。