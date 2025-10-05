長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園首航晚宴德州州長贈予長榮航空恭賀文告

長榮航空（2618）達拉斯.沃斯堡–桃園航線於美國當地10月3日正式開航，10月4日晚間於美國達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由長榮航空總經理孫嘉明主持；德州州長辦公室經濟發展旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，上台頌讀州長贈予長榮航空文告內容，恭賀長榮航空新航點開航。

當天晚宴出現場賓客雲集，包含駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲女士、駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、Irving市市長Mr. Rick Stopfer、Plano市市長Mr. John. B Muns夫婦等貴賓外，也邀請各地區商會代表，大家共同歡慶長榮航空在北美市場的第9個客運航點–達拉斯盛大開航。

長榮航空達拉斯開航晚宴，由醒獅團的開運演出熱鬧登場。隨後德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別代表德州州長Greg Abbott，頒贈州長文告予長榮航空，文告中除恭賀長榮航空開航達拉斯航線外，並表示長榮航空是亞洲唯一經營德州兩個航點的航空公司，對促進德州的旅遊、經貿與文化交流貢獻卓越。

為慶賀長榮航空開航，現場由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳共同進行切蛋糕儀式，蛋糕以長榮航空飛機及達拉斯城市交流的意象做設計，現場貴賓也共同舉杯祝酒，眾人齊賀長榮航空首航成功、業績長紅。

長榮航空在晚宴現場除了邀請當地樂團演奏德州鄉村音樂外，也安排象徵東方文化的書法體驗，並以「上聯：長翼展天際、下聯：榮耀通達福」的藏頭詩，代表長榮航空展翼天際，將榮耀帶到Dallas & Fort Worth達福地區，現場請書法老師親筆揮毫，為賓客們寫下中文名字，裱框後變成一份別具紀念意義的禮物。

孫嘉明於活動中指出，長榮航空深耕德州市場已近30年，早在1998年就開闢了達拉斯的貨運航線，多年來因為有各位貴賓的協助，讓我們與德州一起成長發展，才能讓達拉斯-沃斯堡客運航線順利開航。達拉斯-沃斯堡開航初期從每周3班到5班，年底將增加到每日1班，屆時長榮航空在北美總計有9個航點，每周多達94個航班。