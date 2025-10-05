長榮航空總經理孫嘉明首度鬆口 2026年航空客、貨運市場繼續雙好

長榮航空（2618）開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會，長榮航空總經理孫嘉明指出，2026年航空客運市場發展維持審慎樂觀，受惠於航班數、旅客同步增加，明年還有2架787-9要交機，2026年營收一定會跟著攀升，營運表現有信心比2025年好。

2025年平均票價雖然較2024年略降，推估2026年的機票價格跟2025年差不多，整體的機票價格一定比2019年高。長榮航空歐洲、美國及亞洲都持續增加航班效益將在2026年發威，有信心2026年營收一定比2025年好。

航空市場疫後搶出國潮已經連續旺三年，航空最新趨勢變化，高艙等旅客愈來愈多，而且這樣的需求不斷增加，常常商務艙、豪經艙都是客滿情況；這個已經不再只有開個人票會買高艙等，今年已經看到團體遊消費者願意自行加價買高艙等，這樣的市場商機愈來愈明顯。

亞洲的轉機商機興起，北美線一直是各家航空公司含金量最高重要航線，歐洲線近年來觀光需求及東協市場商務客增加，歐洲、北美客運市場轉機客，成為亞洲各家航空業者積極爭取的嬌客。

總經理孫嘉明進一步指出，長榮航空長期深耕北美線，北美線占總客運營收比重約40%，搭配新機加入，也會不斷的增加北美線布局，目前正在評估的新航線包括波士頓、華盛頓等，紐約航線也希望能增班。

長榮航空長期將北美市場視為全球航網的核心市場，睽違9年再度開闢北美新航點桃園－達拉斯航線；德州的生活品質比加州好很多，不管是商業活動、投資都在持續成長當中；尤其，其德州離墨西哥近，許多企業也在德州設廠享受墨西哥供應鏈地利優勢。

至於歐洲市場的布局，未來會依航權分配、市場需求及機隊運能情況積極評估開闢新航線，如北歐三國、西班牙等具市場潛力的新航點；另外，配合787新機交機時程，米蘭航線將於2026年1月16日起由每周4班增至每天1班。