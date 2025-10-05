快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。記者張策／攝影
營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。記者張策／攝影

營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。新北市工務局近日宣布，自2023年1月1日至2025年12月31日，凡已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，將自動延長建築期限2年，預估約有1250件建照受惠，盼與業界共度難關。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，展延政策雖能減輕壓力，但仍有潛在風險，像是預售屋買方可能面臨交屋延後，甚至因工期拉長影響品質，建商必須主動與消費者說明，以避免爭議。他也強調，建照展延並非新北首創，台北、桃園、台中早已實施類似措施，已是全國普遍趨勢。

工務局則說明，統計2022年1月至2024年9月，全市共核發建造執照1146件、雜項執照72件，建造執照期限依樓層數與面積計算，雜項執照則依工程造價決定，最長不得超過10年。中央雖開放引進外籍移工，截至今年9月底核配逾1.3萬名額，協助紓緩缺工壓力；至於公共工程多依契約規範，建照展延影響有限。

不過，工務局坦言，缺工缺料確實對公共工程造成衝擊。例如「瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所新建工程」因地處偏遠、多雨，加上人力不足、材料成本上漲，已歷經兩度流標才順利發包；「105市道新闢道路工程」同樣因地勢險峻、專業工班稀缺，加上近期國一甲及多項大型公共工程同時招標，產生磁吸效應，加上鋼構產能被科技大廠擠壓，降低廠商投標意願，進度受到影響。

新北市議員蘇泓欽表示，建照延長屬不得不的過度措施，但應視個案狀況調整，不宜一律延長兩年。他指出，缺料問題受疫情與戰爭影響，短期難解，長遠則需等待國際局勢回穩；缺工則與少子化與薪資結構有關，政府在引進外籍勞工的同時，應避免排擠本地勞工，更呼籲企業主提高薪資待遇，「重賞之下必有勇夫」，才能真正吸引勞力投入。

議員江怡臻指出，展延政策能為業界減壓並降低行政成本，但消費者權益不能被忽視，預售屋交屋延遲、品質下滑等風險都需有配套機制。她建議市府應同步建立保障制度，並在公共工程上檢討標案底價、放寬工期、適度補足人力，以降低流標風險，確保工程如期推動。

預售屋 瑞芳

延伸閱讀

明年時薪制換算可月領34,496元…正職薪資輸打工 加劇缺工

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

新北大鵬國小兒童遊戲場啟用 校長：校名為創意核心

新北20條寵物旅遊路線票選開跑 抽10名幸運兒與毛孩出遊

相關新聞

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年…

營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。新北市工務局近日宣布，自2023年1月1日至20...

東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

東元電機近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BR...

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

長榮航空美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需...

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則...

和泰 Altis、Corolla Cross 兩大改款車搶市

農曆民俗月過後，車廠動起來搶市。和泰汽車選在7日發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，以積極態度全力搶...

產業追蹤／半導體業擴張 AI扮引擎

從智慧型手機、電動車到雲端運算與智慧家庭裝置，無不仰賴晶片來驅動日常運作，半導體儼然成為現代生活的核心基礎設施，不僅支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。