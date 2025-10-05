協力守護台灣 中市不動產公會捐百萬支持建設局救災

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒代表捐贈百萬元善款協助充實救災能量。業者提供
台中市不動產建築開發公會理事長謝麟兒代表捐贈百萬元善款協助充實救災能量。業者提供

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受創，台中市政府建設局火速組隊，前進災區協助道路清淤、環境復原，貫徹市長盧秀燕「同島一命，哪裡有需要台中隊就在哪裡」的精神。

近年來，建設局救災足跡遍及南投、高雄、基隆、嘉義等地，展現堅強動員力與專業救災能量，台中市不動產建築開發商業同業公會深受感動，捐贈百萬元善款協助充實救災能量。

建設局長陳大田指出，這次在花蓮救災期間，台中隊展現堅毅行動力與滿滿人情味，重機具日夜趕工，優先為救護車打通救治通道，把握黃金時間；大馬村村長王梓安盛讚台中隊救災能力強大，特別感謝支援。

更有隊員攜家帶眷加入志工，與當地鄉親組成「鏟子超人」隊伍，一起清理家園，讓社群平台上感動留言：「怎能不愛台中隊！」

台中市不動產建築開發商業同業公會對此深受感動，理事長謝麟兒代表公會捐助善款新台幣100萬元，協助添購救災所需頭燈、手套、防滑鞋墊等器具，並將持續充實建設局防救災設備，及搶救人員安全防護器材。

謝麟兒指出，建築業與土地緊密相連，更能體會家園被破壞的痛苦。台中市不動產建築開發公會會員一致響應捐助行動，期盼拋磚引玉，帶動更多企業、團體及市民加入賑災行列，共同為災民重建家園盡一份心力。

陳大田表示，感謝公會的及時善舉與支持，災害無情，但社會有愛。此次善舉不僅展現建築業界的社會責任，也凝聚公私協力的力量，盼能為花蓮受災居民帶來及時的援助與支持，更讓前線同仁安心執行任務，齊心守護災區與市民安全。

新台幣 社群 平台

延伸閱讀

星期透視／花蓮救災 政府遠不如民間

水電超人也現身！花蓮光復洪災第12天 志工分流助救災

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

「重機械超人」挺進花蓮光復災區 中油3加油站免費供油

相關新聞

長庚國際能源以國產電芯呼應50億元表後儲能補助 實現自主技術價值

經濟部推動總額高達50億元的「表後儲能補助要點」，明確規範應採用國產電芯，為本土能源產業鏈注入新動能。長庚國際能源表示，...

原鄉族人開枝散葉不易 桃園宣布放寬租屋補助條件

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

新北青年好康來了！新租補上路、社宅加籤 「生一個多一籤」

鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府宣布即日起推出社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家...

「當一輩子房奴」成趨勢？全國平均房貸期數再創新高

根據統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，也是319個月，較前一季又多了兩個月，平均達26.6年，再刷新紀錄，六都...

台南房市冷！預售屋較去年同期大減88% 房價跌僅新營逆勢微漲　

台南市地政局公布今年7月住宅價格指數，全市指數為143.75，較6月微幅下跌0.12%，年減2.59%。在房市交易量方面...

長榮開航「達拉斯」直飛美國德州 林佳龍：有助台美雙邊交流

睽違9年長榮航空再度開闢北美新航點，於昨天首航桃園－達拉斯航線，首航吸引200多名旅客一同搭乘，長榮航空正式成為亞洲唯一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。