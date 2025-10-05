協力守護台灣 中市不動產公會捐百萬支持建設局救災

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受創，台中市政府建設局火速組隊，前進災區協助道路清淤、環境復原，貫徹市長盧秀燕「同島一命，哪裡有需要台中隊就在哪裡」的精神。

近年來，建設局救災足跡遍及南投、高雄、基隆、嘉義等地，展現堅強動員力與專業救災能量，台中市不動產建築開發商業同業公會深受感動，捐贈百萬元善款協助充實救災能量。

建設局長陳大田指出，這次在花蓮救災期間，台中隊展現堅毅行動力與滿滿人情味，重機具日夜趕工，優先為救護車打通救治通道，把握黃金時間；大馬村村長王梓安盛讚台中隊救災能力強大，特別感謝支援。

更有隊員攜家帶眷加入志工，與當地鄉親組成「鏟子超人」隊伍，一起清理家園，讓社群平台上感動留言：「怎能不愛台中隊！」

台中市不動產建築開發商業同業公會對此深受感動，理事長謝麟兒代表公會捐助善款新台幣100萬元，協助添購救災所需頭燈、手套、防滑鞋墊等器具，並將持續充實建設局防救災設備，及搶救人員安全防護器材。

謝麟兒指出，建築業與土地緊密相連，更能體會家園被破壞的痛苦。台中市不動產建築開發公會會員一致響應捐助行動，期盼拋磚引玉，帶動更多企業、團體及市民加入賑災行列，共同為災民重建家園盡一份心力。

陳大田表示，感謝公會的及時善舉與支持，災害無情，但社會有愛。此次善舉不僅展現建築業界的社會責任，也凝聚公私協力的力量，盼能為花蓮受災居民帶來及時的援助與支持，更讓前線同仁安心執行任務，齊心守護災區與市民安全。