中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展

繼2014年《荒怪意象外》與2018年《繁花小誌》之後，中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良教授推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。

自首次合作以來，曾肅良透過兩度個展，帶領觀眾探索其多元的藝術面向。

曾肅良兼具學者與藝術家等多重身分，擅長以書法與彩墨演繹獨特視野。為英國萊斯特大學博物館學博士，擁有深厚專業學養，並以20餘年教學經驗活躍於多所大學，同時是國內知名文物與古董鑑定專家，長年受各大媒體節目邀請擔任藝術鑑定權威。

曾肅良也是一位詩人，常以詩入畫，追隨內心感動與初衷，以保留中國傳統文人畫的繪畫方式，熱衷追求東方語境之下超現實主義畫風，意圖激發觀者無窮的想像力，展現出強烈深厚的文化底蘊與藝術激盪出的靈魂共鳴。

近年發展的《夢窗》系列，是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看、虛與實之間，是一體兩面的不同世界，如同一抹水波盪漾，在各自相異的世界裡激盪出差異化與對立面，更是創作者對世界本質的感知領悟。

就像曾肅良自己所形容的，《夢窻》如同一個未知的「蟲洞」，讓一個又一個更純粹、更真實的國度，不斷地在觀者眼前開展，試圖扣動你我心弦。

曾肅良表示：「藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，讓你進入到藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，所以畫作裡通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察我的畫作，就能看到很多不平凡的元素。」

中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，成立於2011年的中友時尚藝廊，14年間策劃了超過百場展覽，參觀人數超過200萬人，為全台少數設置於百貨商場的專業藝廊。透過展覽推廣，讓許多中部地區的觀眾近距離接觸、認識了藝術作品。

很高興能再度邀請到曾肅良教授，於中友百貨A棟12樓時尚藝廊舉辦《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。