中友時尚藝廊展出曾肅良2025《夢窻》書畫個展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。業者提供
中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。業者提供

繼2014年《荒怪意象外》與2018年《繁花小誌》之後，中友時尚藝廊今年再度邀請曾肅良教授推出《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。

自首次合作以來，曾肅良透過兩度個展，帶領觀眾探索其多元的藝術面向。

曾肅良兼具學者與藝術家等多重身分，擅長以書法與彩墨演繹獨特視野。為英國萊斯特大學博物館學博士，擁有深厚專業學養，並以20餘年教學經驗活躍於多所大學，同時是國內知名文物與古董鑑定專家，長年受各大媒體節目邀請擔任藝術鑑定權威。

曾肅良也是一位詩人，常以詩入畫，追隨內心感動與初衷，以保留中國傳統文人畫的繪畫方式，熱衷追求東方語境之下超現實主義畫風，意圖激發觀者無窮的想像力，展現出強烈深厚的文化底蘊與藝術激盪出的靈魂共鳴。

近年發展的《夢窗》系列，是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看、虛與實之間，是一體兩面的不同世界，如同一抹水波盪漾，在各自相異的世界裡激盪出差異化與對立面，更是創作者對世界本質的感知領悟。

就像曾肅良自己所形容的，《夢窻》如同一個未知的「蟲洞」，讓一個又一個更純粹、更真實的國度，不斷地在觀者眼前開展，試圖扣動你我心弦。

曾肅良表示：「藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，讓你進入到藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，所以畫作裡通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察我的畫作，就能看到很多不平凡的元素。」

中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，成立於2011年的中友時尚藝廊，14年間策劃了超過百場展覽，參觀人數超過200萬人，為全台少數設置於百貨商場的專業藝廊。透過展覽推廣，讓許多中部地區的觀眾近距離接觸、認識了藝術作品。

很高興能再度邀請到曾肅良教授，於中友百貨A棟12樓時尚藝廊舉辦《夢窻-曾肅良2025書畫創作展》。

此外，曾肅良也提供作品《行書(王維詩)》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣1萬5,000元整，於開幕茶會現場由中友百貨直接認購，此次所得義賣金額將全數捐贈給「財團法人創世社會福利基金會」。

曾肅良教授第三次於中友時尚藝廊展出，本次帶來多幅彩墨作品，畫作優美。業者提供
曾肅良教授第三次於中友時尚藝廊展出，本次帶來多幅彩墨作品，畫作優美。業者提供
本次義賣作品-王維詩由中友百貨認購，所得捐贈財團法人創世社會福利基金會。業者提供
本次義賣作品-王維詩由中友百貨認購，所得捐贈財團法人創世社會福利基金會。業者提供

藝術家 義賣

延伸閱讀

高雄車站「拚場」中秋音樂會 展現多元藝術

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

曾肅良書畫創作展台中登場 提供作品義賣捐創世

馬祖「琥珀色母魚×藍綠公魚」雙車亮相！成南竿北竿最美移動風景

相關新聞

長庚國際能源以國產電芯呼應50億元表後儲能補助 實現自主技術價值

經濟部推動總額高達50億元的「表後儲能補助要點」，明確規範應採用國產電芯，為本土能源產業鏈注入新動能。長庚國際能源表示，...

原鄉族人開枝散葉不易 桃園宣布放寬租屋補助條件

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

新北青年好康來了！新租補上路、社宅加籤 「生一個多一籤」

鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府宣布即日起推出社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家...

「當一輩子房奴」成趨勢？全國平均房貸期數再創新高

根據統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，也是319個月，較前一季又多了兩個月，平均達26.6年，再刷新紀錄，六都...

台南房市冷！預售屋較去年同期大減88% 房價跌僅新營逆勢微漲　

台南市地政局公布今年7月住宅價格指數，全市指數為143.75，較6月微幅下跌0.12%，年減2.59%。在房市交易量方面...

長榮開航「達拉斯」直飛美國德州 林佳龍：有助台美雙邊交流

睽違9年長榮航空再度開闢北美新航點，於昨天首航桃園－達拉斯航線，首航吸引200多名旅客一同搭乘，長榮航空正式成為亞洲唯一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。