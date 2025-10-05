長榮航達拉斯、桃園班機 首航

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／美國達拉斯3日電
長榮航空3日開航達拉斯–桃園航線，在達拉斯國際機場舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明主持（右四），邀請駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢（左三）、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan（右三）、達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz（右二）、沃斯堡副市長Carlos Flores（左二）剪綵，慶賀啟航。長榮航空／提供
長榮航空3日開航達拉斯–桃園航線，在達拉斯國際機場舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明主持（右四），邀請駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢（左三）、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan（右三）、達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz（右二）、沃斯堡副市長Carlos Flores（左二）剪綵，慶賀啟航。長榮航空／提供

長榮航空（2618）美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需求量大，全球第三大客運量達拉斯‧沃斯堡機場年運量達8,800萬人次，長榮航空睽違九年再度開闢北美新航點，首航班機全滿。

美國當天首航典禮由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，邀請達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等一同剪綵，慶賀長榮航空達拉斯‧沃斯堡–桃園航線啟航。

孫嘉明表示，長榮航空1998年起開始經營達拉斯‧沃斯堡貨運航線，至今近30年，感謝各界協助，在德州穩紮穩打，造就今日客運開航。

達拉斯與沃斯堡為雙子城，長榮航空達拉斯‧沃斯堡航線開航後，可結合達拉斯‧沃斯堡機場優勢，強化亞洲與北美連結，締造更多商機，帶動文化及觀光交流。

俞大㵢表示，在美國服務超過30年，沒有比親眼見證一架來自家鄉首航班機降落在自己服務的城市，更令人感動及驕傲。長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，桃園至休士頓及達拉斯‧沃斯堡航線飛航，象徵兩地間更緊密連結往來。

Mr. Ken Buchanan致詞表示，30年來達拉斯‧沃斯堡機場看著長榮航空貨運班機起降，班機美麗風景深深烙印心中，現在終於迎來首架客運航班飛航，謝謝選擇在達拉斯‧沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。

達拉斯是德州發展最快城市之一，成為全球科技與製造業新重鎮，吸引許多台灣電子大廠設廠及投資，長榮航空深耕北美市場逾30年，致力於提供旅客舒適創新飛行體驗，連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司大獎，達拉斯‧沃斯堡–桃園航線開航後，長榮航空北美直飛台灣將擴增為九大客運航點，旅客可透過多樣化航線選擇及綿密航班服務，成為企業差旅往返北美至亞洲最佳搭機首選。

長榮航空 機場 航線

延伸閱讀

長榮達拉斯首航台灣正式啟航 北美飛亞洲旅遊及出差的最佳搭機首選

長榮航闢新航點 首飛達拉斯…穩坐北美一哥地位

長榮航吸引轉機客 搶進中南美

俞大㵢專文：台灣特別預算加碼對美軍購40億美元

相關新聞

東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

東元電機近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BR...

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

長榮航空美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需...

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則...

和泰 Altis、Corolla Cross 兩大改款車搶市

農曆民俗月過後，車廠動起來搶市。和泰汽車選在7日發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，以積極態度全力搶...

產業追蹤／半導體業擴張 AI扮引擎

從智慧型手機、電動車到雲端運算與智慧家庭裝置，無不仰賴晶片來驅動日常運作，半導體儼然成為現代生活的核心基礎設施，不僅支撐...

產業追蹤／廢料重生 迎向循環經濟

在高科技產業高速運轉的背後，一場安靜卻深遠的綠色革命正在半導體領域悄悄發酵。以電動車、5G基地台與新一代電力裝置為核心應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。