長榮航達拉斯、桃園班機 首航

長榮航空（2618）美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需求量大，全球第三大客運量達拉斯‧沃斯堡機場年運量達8,800萬人次，長榮航空睽違九年再度開闢北美新航點，首航班機全滿。

美國當天首航典禮由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，邀請達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等一同剪綵，慶賀長榮航空達拉斯‧沃斯堡–桃園航線啟航。

孫嘉明表示，長榮航空1998年起開始經營達拉斯‧沃斯堡貨運航線，至今近30年，感謝各界協助，在德州穩紮穩打，造就今日客運開航。

達拉斯與沃斯堡為雙子城，長榮航空達拉斯‧沃斯堡航線開航後，可結合達拉斯‧沃斯堡機場優勢，強化亞洲與北美連結，締造更多商機，帶動文化及觀光交流。

俞大㵢表示，在美國服務超過30年，沒有比親眼見證一架來自家鄉首航班機降落在自己服務的城市，更令人感動及驕傲。長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，桃園至休士頓及達拉斯‧沃斯堡航線飛航，象徵兩地間更緊密連結往來。

Mr. Ken Buchanan致詞表示，30年來達拉斯‧沃斯堡機場看著長榮航空貨運班機起降，班機美麗風景深深烙印心中，現在終於迎來首架客運航班飛航，謝謝選擇在達拉斯‧沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。

達拉斯是德州發展最快城市之一，成為全球科技與製造業新重鎮，吸引許多台灣電子大廠設廠及投資，長榮航空深耕北美市場逾30年，致力於提供旅客舒適創新飛行體驗，連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司大獎，達拉斯‧沃斯堡–桃園航線開航後，長榮航空北美直飛台灣將擴增為九大客運航點，旅客可透過多樣化航線選擇及綿密航班服務，成為企業差旅往返北美至亞洲最佳搭機首選。