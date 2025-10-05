東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
東元公司。記者籃珮禎攝影
東元公司。記者籃珮禎攝影

東元電機（1504）近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BRIST，前進全球最大巴士展會Busworld 2025。

二年一度Busworld展會10月4日至9日在比利時布魯塞爾舉行，是全球歷史最悠久、規模最大的巴士產業專業展，每年都會匯聚VOLVO、比亞迪等整車廠及引擎、電池、智慧系統等關鍵零組件供應商，被稱為是巴士產業的CES（全球最大消費性電子展）。

東元董事長利明献表示，面對全球交通運輸電動化浪潮，東元持續投入創新動力系統解決方案與充電基礎建設，提高效能與可靠性，助力車輛減碳轉型，並藉與BRIST合作，提升東元在歐洲市場能見度與競爭力。

東元電機 董事長

延伸閱讀

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

美國發展AI基建 東元、大同同步沾光

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

相關新聞

東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

東元電機近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BR...

長榮航達拉斯、桃園班機 首航

長榮航空美國時間10月3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，美國往返亞洲需...

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則...

和泰 Altis、Corolla Cross 兩大改款車搶市

農曆民俗月過後，車廠動起來搶市。和泰汽車選在7日發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，以積極態度全力搶...

產業追蹤／半導體業擴張 AI扮引擎

從智慧型手機、電動車到雲端運算與智慧家庭裝置，無不仰賴晶片來驅動日常運作，半導體儼然成為現代生活的核心基礎設施，不僅支撐...

產業追蹤／廢料重生 迎向循環經濟

在高科技產業高速運轉的背後，一場安靜卻深遠的綠色革命正在半導體領域悄悄發酵。以電動車、5G基地台與新一代電力裝置為核心應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。