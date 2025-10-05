東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST
東元電機（1504）近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BRIST，前進全球最大巴士展會Busworld 2025。
二年一度Busworld展會10月4日至9日在比利時布魯塞爾舉行，是全球歷史最悠久、規模最大的巴士產業專業展，每年都會匯聚VOLVO、比亞迪等整車廠及引擎、電池、智慧系統等關鍵零組件供應商，被稱為是巴士產業的CES（全球最大消費性電子展）。
東元董事長利明献表示，面對全球交通運輸電動化浪潮，東元持續投入創新動力系統解決方案與充電基礎建設，提高效能與可靠性，助力車輛減碳轉型，並藉與BRIST合作，提升東元在歐洲市場能見度與競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言