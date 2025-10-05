東元加速攻歐洲電動巴士 攜手車橋大廠 BRIST

東元電機（1504）近年深耕電動載具市場，在台灣拿下電巴動力系統八成市占，打入印度及北美市場，現在加速進軍歐洲市場，攜手車橋大廠BRIST，前進全球最大巴士展會Busworld 2025。

二年一度Busworld展會10月4日至9日在比利時布魯塞爾舉行，是全球歷史最悠久、規模最大的巴士產業專業展，每年都會匯聚VOLVO、比亞迪等整車廠及引擎、電池、智慧系統等關鍵零組件供應商，被稱為是巴士產業的CES（全球最大消費性電子展）。

東元董事長利明献表示，面對全球交通運輸電動化浪潮，東元持續投入創新動力系統解決方案與充電基礎建設，提高效能與可靠性，助力車輛減碳轉型，並藉與BRIST合作，提升東元在歐洲市場能見度與競爭力。