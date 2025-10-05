和泰 Altis、Corolla Cross 兩大改款車搶市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

農曆民俗月過後，車廠動起來搶市。和泰汽車（2207）選在7日發表Altis與Corolla Cross兩款車的改款，以積極態度全力搶攻第4季車市；儘管今年有將近半年時間因貨物稅、關稅問題，買氣急降，但隨貨物稅減徵開始實施，和泰車搶在第4季推出新車，務求達成全年銷售目標。

今年4月之後，台灣車市就因為關稅和貨物稅可能調降導致買氣觀望，前三季市場銷售較去年同期衰退14%，但在8月底貨物稅修正定案後，車市已出現解凍。業者促銷案、新車款陸續推出，催動市場買氣，豪華車的賓士、奧迪，及國民車款的現代汽車與TOYOTA搶著在10月初發表重量級新車，而福特、現代汽車與裕日車交車都有10到15%成長，顯見市場需求已明顯改善。

