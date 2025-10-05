台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購
全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則訂9日提前開打，新光三越喊出「全館八折起」，搭配百貨最強會員點數skm points，再度創新周年慶贈獎風，強勢促銷，全力衝刺業績。
新光三越營業本部副總經理歐陽慧說，停業期間雖有部分消費外流，但多數顧客選擇等待，復業後將透過周年慶與聖誕節活動推升買氣，鎖定80萬會員「回家」。
台中新光三越今年2月發生氣爆後，歷經226天停業整修，於9月27日重新開幕，全館新增135個新櫃點，更找來多家人氣美食進駐，其中初魚一口氣連開五家店，就連《紐約時報》最愛的韓式炸雞店也選擇插旗。
台中新光三越涵蓋中台灣七縣市消費人口，平均日營業額逾7,000萬元，去年營收達258億元，穩居全台百貨之冠，今年前八月受停業影響，累計營收僅50.3億元、年減逾六成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言