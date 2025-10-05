台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全台百貨「店王」台中新光三越復業後，備受矚目的年度促銷大檔「SO LOVE週年慶」，首波將於16日盛大登場，VIP預購則訂9日提前開打，新光三越喊出「全館八折起」，搭配百貨最強會員點數skm points，再度創新周年慶贈獎風，強勢促銷，全力衝刺業績。

新光三越營業本部副總經理歐陽慧說，停業期間雖有部分消費外流，但多數顧客選擇等待，復業後將透過周年慶與聖誕節活動推升買氣，鎖定80萬會員「回家」。

台中新光三越今年2月發生氣爆後，歷經226天停業整修，於9月27日重新開幕，全館新增135個新櫃點，更找來多家人氣美食進駐，其中初魚一口氣連開五家店，就連《紐約時報》最愛的韓式炸雞店也選擇插旗。

台中新光三越涵蓋中台灣七縣市消費人口，平均日營業額逾7,000萬元，去年營收達258億元，穩居全台百貨之冠，今年前八月受停業影響，累計營收僅50.3億元、年減逾六成。

