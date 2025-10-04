「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」千人競技

延續全民羽球運動熱潮，由中華希望羽球協會與富華創新（3056）攜手主辦的「2025年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，4日在國立中興大學體育館盛大登場，三天中秋連假共吸引近千人同台競技。

本屆賽事，總太營造共同冠名，吸引全國各級學校與社會組近千名羽球高手參賽。三天賽事每日自上午9時至下午5時進行，並提供線上即時比分與網路轉播服務，讓全台羽球迷同步分享賽事熱情。

根據統計，全台羽球人口已突破300萬人，羽球運動在台灣蓬勃發展，從校園到社會各層面皆廣泛參與，羽球已逐漸奠定「新國球」的地位。

中華希望羽球協會理事長帥祖強指出，協會多年來深耕基層，透過「年度賽事辦理」、「羽球未來之星」與「贈球關懷列車」等計畫，把資源送進校園，為年輕選手搭建逐夢舞台。他說，本屆賽事比照國際規格舉行，不僅讓選手檢驗成果，更能相互觀摩學習，實踐羽球精神與技術傳承。

協會創會長劉喜律師亦強調，協會堅守公益初衷，推動「羽球札根計畫」，持續發掘潛力選手，讓台灣羽球在世界舞台長久綻放光彩。

主要冠名贊助單位富華創新與總太營造表示，自2018年攜手推動賽事以來，羽球熱潮逐年升溫，帶動羽球運動人口突破300萬人次，足見羽球不僅是競技運動，更是凝聚全民向心力的象徵。

富華創新並指出，本屆賽事融入ESG精神與聯合國SDGs理念，以減量、回收、再利用與少紙化等行動，打造兼顧「健康生活、永續環境、在地連結」的典範，樹立運動文化與環境永續並重的新標竿。

本屆賽事除獲富華創新、總太營造及台中市富華教育基金會的大力支持，更有三信商銀、阿默蛋糕、YONEX台灣優乃克、台中市糕餅公會、川岳中醫診所、崇舜公司、冠軍體育雙概念館等企業熱情贊助。

協辦單位包括中華民國羽球協會、中華民國全民羽球發展協會、中興大學、台中市羽球館群、台灣淨零碳排智慧農業協會、中華永續青銀培力協會及逢甲大學財經法律研究所友會，共同推動羽球運動向下扎根、向上提升。