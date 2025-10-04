高市早苗有望成首位日本女首相 大型金控內部看日股、日圓走勢

高市早苗經兩輪投票贏得自民黨總裁選舉，未來，有機會成為日本史上第一位女首相。對此，大型金控內部最新評估報告出爐，對於市場最關注的日本利率政策，這份評估報告認為，高市將採取更為謹慎的貨幣政策正常化路徑，並以擴張財政為新的日本經濟基調；這份報告也強調，高市長期對台友好，將延續安倍時期的榮景，包括深化台日、甚至台美日三方之間的交流。

金控業者研判，若高市早苗有望接任首相，短期新政府將以補貼與減稅預期支撐內需，軍工與核電重啟相關類股亦受惠，但擴張性財政或將增大國債供給，使長端利率可能上行。

這份報告也認為，日圓走勢將保持偏弱，出口導向類股受惠，獲利將有機會進一步上修，市場後續觀察重點，應在於補正預算規模、以及與日銀溝通是否避免殖利率過度波動，並留意曲線陡峭化現象。

日本此次投票採全規制，第一輪選舉中，由自民黨參、眾議員及黨員、黨友進行投票，未有一名候選人單獨取得過半票數（295票），由得票數第一的高市早苗（國會議員票64票與黨員票119票，共計183票）及第二小泉進次郎（國會議員票80票與黨員票84票，共計164票）進入第二輪選舉。

第二輪選舉，則以自民黨參、眾議員295票及都道府縣47票進行投票，受到黨內唯一派閥存續的顧問麻生太郎，將支持第一輪選舉黨員票數最高的候選人影響，高市早苗以185票擊敗小泉進次郎的156票，當選自民黨總裁，將接任下屆首相大位。

大型金控這份報告分析，高市早苗主要有三大政策立場，包括：1、提出以國家投資與稅額抵減帶動企業投資與薪資上調，並規劃對家計發放定向支持，屬偏擴張的財政組合；2、對貨幣正常化保持審慎，過去曾批評日銀升息過快，近期表態強調會以政府草擬政策方向、日銀決定手段的模式，顯示傾向與日銀協調、並且不急於大幅升息；3、經濟安全與產業政策上，主張強化投資審查與關鍵供應鏈的保護，同時推動設立國家情報機構、提升國防能力；4、外交政策延續以日美同盟為核心的對外路徑，搭配國防投資，提升威懾與情報整合能力；高市總裁長期友台立場將延續安倍首相的時期榮景，或將深化台日甚至台美日三方之間的交流。