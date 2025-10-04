快訊

長庚國際能源以國產電芯呼應50億元表後儲能補助 實現自主技術價值

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲（前）所創立的長庚國際能源。圖／長庚國際能源提供
台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲（前）所創立的長庚國際能源。圖／長庚國際能源提供

經濟部推動總額高達50億元的「表後儲能補助要點」，明確規範應採用國產電芯，為本土能源產業鏈注入新動能。長庚國際能源表示，將以100% 台灣自主研發的技術成果，展現「國產電芯」在自主創新與安全可靠上的重要價值。

長庚國際能源表示，政策對「國產電芯」的定義，主要著重於製程（如混料、塗布、化成等）需在台灣境內完成。然而，長庚國際能源認為，國產的核心價值應不僅止於製造過程，更在於能否從材料設計到成品研發全面掌握關鍵知識與技術。

作為少數堅持純本土研發的供應商，長庚國際能源的電芯技術並非依賴海外授權或移轉，而是完整由國內科研與產業體系多年積累所孕育而成。從材料配方、結構設計到製程工藝，皆屬台灣原創成果；同時也掌握專利的主控權，避免受制於國際專利或合約條件，確保技術發展的自主性與戰略安全。長庚國際能源強調，其產品不僅符合「台灣製造」（Made in Taiwan），更承載「台灣自主設計」（Designed in Taiwan）的精神，這也是補助效益能充分發揮的關鍵。

技術自主除了代表產業自立，更直接反映在安全性與可靠度上。由於全面掌握核心專利，長庚國際能源能依據台灣電網特性與氣候條件，進行針對性的優化，確保產品安全表現達到最佳水準。

中華民國消防設備師士協會理事長暨大葉大學兼任教授何岫璁表示，儲能系統的安全是一項不能妥協的要求，而電芯技術的自主性正是確保品質的重要基礎。從源頭掌握核心技術的企業，更能呼應台灣的環境條件與相關法規，並有效提升安全水準。

除了電芯本身的安全與性能，儲能系統在微電網架構中的應用也日益受到重視。透過分散式能源配置與在地化調度，微電網能有效提高整體國家電網的韌性，降低單點失效對社會運作的衝擊。

值得注意的是，這其中涉及的不僅是電芯與硬體設備，更涵蓋軟體平台的協同控制，以及跨領域的人才與管理能力。硬體的可靠、軟體的智能，以及制度與管理上的「軟實力」，共同構成台灣能源產業在國際上的獨特優勢與不可取代性。

長庚國際能源表示，樂見補助資源能支持本土企業的發展，並相信在具備完整研發能量的業者積極投入下，台灣電芯產業將能逐步降低外部依賴，建立自主完整的產業鏈。

