長榮航空美國達拉斯‧沃斯堡–桃園航線首航 班機全滿

長榮航空於3日開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線，特別在達拉斯‧沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，長榮航空睽違9年再度開闢北美新航點，首航班機全滿。

長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢、達拉斯‧沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，並邀請達拉斯‧沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等貴賓，一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯‧沃斯堡–桃園航線正式啟航。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空從1998年起便開始經營達拉斯˙沃斯堡貨運航線，至今已近30年，很感謝在地各界的長期協助，在德州市場穩紮穩打，才能造就今日的客運開航。達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯˙沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯‧沃斯堡航線開航後，將可結合達拉斯‧沃斯堡機場的優勢，進一步強化亞洲與北美的連結，為雙方締造更多商機，並帶動文化及觀光交流的發展。

駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使致詞表示，在美國服務已經超過30個年頭，沒有任何事比能夠親眼見證一架來自家鄉的首航班機，降落在自己服務的城市，更令人感到感動及驕傲。長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，長榮航空桃園至休士頓及達拉斯‧沃斯堡航線飛航，象徵兩地之間更緊密的連結與往來。

為歡慶達拉斯˙沃斯堡–桃園航線的開航，長榮航空特別在登機門舉辦首航活動，並準備了許多有趣的互動遊戲，包含「德州牛仔繩索套圈圈」及「360°環景自拍機」，只要參與體驗就有機會將限量好禮及現場歡樂照片帶回家；而現場最受歡迎的就是「長榮小熊限定夾娃娃機」，以德州牛仔小熊為原型，並佩戴上EVA專屬的牛仔領巾，是只有達拉斯˙沃斯堡機場首航活動才有的數量限定贈品，同時每位搭乘首航班的旅客也可獲贈特製首航禮，共同紀念這別具意義的時刻。

達拉斯‧沃斯堡機場機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan致詞表示，30年來，達拉斯˙沃斯堡機場看著長榮航空貨運班機的起降，長榮航空班機美麗的風景已經深深烙印在我們心中；現在，終於迎來長榮航空首架客運航班的飛航，謝謝長榮航空選擇在達拉斯‧沃斯堡機場再次開闢新的客運航點。未來，團隊會全力支持長榮航空在達拉斯˙沃斯堡機場的運營。

沃斯堡副市長Carlos Flores致詞表示，沃斯堡及達拉斯地區充滿活力，是西部文化的發源地，而且不僅是重要的商業中心，更是文化、旅遊及航空產業的重鎮。感謝長榮航空桃園-達拉斯航線的開航，強化了雙方的深度交流。

稍早達拉斯‧沃斯堡機場為歡迎由桃園出發的長榮航空BR50首航班抵達德州，特別安排水門禮迎接。駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使、達拉斯‧沃斯堡國際機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan及德州州長辦公室經濟發展及旅遊部代表Mr. Oliver Yang也特別前往機邊接機，熱誠歡迎長榮航空飛抵達拉斯‧沃斯堡機場，並與長榮航空總經理孫嘉明一同於歡迎背板前合影留念。

德州經濟發展及旅遊部也準備了具有當地特色的牛仔帽及行李袋，致贈給搭乘首航班機的旅客，讓旅客一抵達就感受到達拉斯滿滿的歡迎之意。

達拉斯是德州發展最快的城市之一，已成為全球科技與製造業新重鎮，也吸引許多台灣電子大廠設廠及投資，長榮航空深耕北美市場逾30年，一直以來致力於提供旅客舒適創新的飛行體驗，更連續10年榮獲SKYTRAX 五星級航空公司大獎，今日達拉斯˙沃斯堡–桃園航線開航後，長榮航空北美直飛台灣將擴增為9大客運航點，旅客可透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，成為企業差旅往返北美至亞洲的最佳搭機首選。