東元進軍歐洲電巴市場 攜車橋大廠 BRIST 前進 Busworld 2025

東元電機宣布，今年首次前進Busworld 2025，更首度與義大利知名車橋製造商BRIST聯合參展，展出整合式電驅橋解決方案與最新一代扁線油冷電機技術，積極布局歐洲電動巴士與商用電動車市場。

東元電機利明献董事長表示，面對全球交通運輸電動化的浪潮，東元持續投入創新動力系統解決方案與充電基礎建設，提高效能與可靠性，助力車輛減碳轉型，並藉由與BRIST的合作，進一步提升東元在歐洲市場的能見度與競爭力。

現正在比利時布魯塞爾舉行的二年一度Busworld展會（全球巴士展會），是全球歷史最悠久、規模最大的巴士產業專業展，每年都會匯聚VOLVO、比亞迪等整車廠以及引擎、電池、智慧系統等關鍵零組件供應商，被稱為是巴士產業的CES（全球最大消費性電子展）。

東元指出，東元與BRIST針對電動巴士量身打造電驅橋解決方案，展出兩款電驅橋模組，分別採用平行軸式電驅橋及輪邊電驅橋系統，分別對應不同底盤設計，支援多樣化車型。適用於高床與低地板公車，滿足多元商用車需求。

東元表示，整合式電橋解決方案可擴展至同平台電巴應用，降低開發成本、加速市場滲透，而電驅橋動力系統在減少了機械結構的損耗的同時，更有助減輕車身重量與噪音，可以為車廠解決車體容量、空間及重量問題，也提升電氣化載具移動性能表現，是未來電動載具的發展趨勢。

另外，東元領先同業的第三代創新扁線油冷馬達技術，東元強調，高效能與輕量化優勢。具備優異的散熱設計與高功率密度，最高效率超過97.5%，可輸出高達250kW功率與580Nm扭矩，整機（含油泵及散熱器）重量小於62公斤，功率密度是傳統圓線直驅永磁電機的3-4倍以上，可達 4.1 kW/kg，展現出「小體積、大能量」的特性，重新定義電動馬達效能標準，能有效提升整車能源效率與空間利用率。其應用範疇不僅涵蓋大型電動巴士，更可延伸至輕型商用車（LCV）與越野車（Off-road）領域，擴大市場潛能。

車橋製造商BRIST則是商用車傳動系統領域的專家，提供客製化服務，以滿足不同客戶的需求。憑藉其遍布歐洲的成熟銷售網絡和忠實客戶群，BRIST 為此次合作增添了重要的影響力。

BRIST總經理Gungor Oduncu表示，透過將東元先進的扁線油冷馬達和驅動器技術，與Brist傳動系統專業相結合，可以提供優異的電驅橋解決方案，同時利用兩家公司的銷售網路，擴大在歐洲及其他地區的商機。

近年東元積極深耕電動載具市場，在台灣擁有電動巴士動力系統八成市占率，並為國產首輛氫能巴士提供235kW SiC直驅動力系統；2024年底併購易唯科電機，掌握第三代高效扁線馬達技術應用於電動載具；印度市場則於今年首季交付樣機，年底正式量產；北美市場以電動巴士與電動貨卡為主要切入點，此外，在美國德州工廠設立充電樁組裝線，產品範圍則涵蓋從30kW至480kW的全系列充電解決方案。歐洲方面，除已在德國和義大利設有據點，這次參展Busworld與 BRIST合作做為突破口，更加速進軍歐洲市場。

隨著電驅橋與充電解決方案的同步推進，東元表示，迅速佈建全球EV生態系，將持續以高效率馬達技術為核心，結合電氣化的創新應用，推動交通運輸的低碳轉型。