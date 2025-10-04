台中與宮崎木材產業攜手共好 經發局長見證姊妹會締盟

為深化台日林業與木材產業合作關係，台中市經濟發展局長張峯源與宮崎縣環境森林部長倉佐知子，共同見證宮崎縣森林林業協會與台中市木材商業同業公會簽署合作備忘錄，正式締結成為姊妹會，未來雙方將在木材貿易、永續林業技術、產業交流與人才培訓等多個面向展開實質合作，共創台日木產業發展新局。

台中市木材商業同業公會積極為青年建立木產業交流平台，同時落實雙方木材利用協定，今(4)日在豐原魯班文化館舉辦「2025台日木育交流活動」，安排木育手作體驗、魯班工藝展示及國產材應用推廣，讓市民更認識森林教育與木藝文化，為地方產業注入嶄新能量。

張峯源表示，首先感謝今年9月市政參訪在宮崎受到熱情接待，市長盧秀燕高度重視台日交流與城市外交，台中與宮崎縣已締結姊妹市，雙方在在觀光、農產、文化及產業合作上互動頻繁。

此次締盟儀式在台中市政府隆重舉行，會長星原透親率代表團來台，與台中市木材商業同業公會理事長許吉本簽署合作備忘錄，雙方並發表共同聲明，承諾建立長期穩定的合作夥伴關係，攜手推動雙邊木材供應鏈優化，與永續經濟共榮。

長倉佐知子部長表示，首次至台灣就參加市府慎重舉辦的簽約儀式，感到很榮幸，宮崎縣物產豐富，在少子化下需求減少，海外推廣尋找新契機。在全球推動永續發展與碳中和的浪潮下，森林資源管理、木材高效利用及綠色建築的推動刻不容緩，謹代表日本宮崎縣環境森林部向雙方的合作，表達最誠摯的祝賀與肯定。

同時具日本宮崎縣台灣交流大使身份的星原透會長，首先為台灣花蓮水災表達慰問之意，表示非常珍惜與台中產業界的合作契機，未來將持續透過定期互訪、技術交流、青年人才培訓與教育推廣等方式，深化木業合作層次，開創雙邊經貿新契機。

許吉本表示，公會積極為青年建立木產業交流平台，落實雙方木材利用協定，今日在豐原魯班文化館舉辦「2025台日木育交流活動」，安排木育手作體驗、魯班工藝展示及國產材應用推廣，讓市民更認識森林教育與木藝文化。