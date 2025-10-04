快訊

原鄉族人開枝散葉不易 桃園宣布放寬租屋補助條件

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，離鄉背井租屋補助條件又嚴苛，市府今天適度放寬，盼更多人受惠。記者陳俊智／攝影
桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，離鄉背井租屋補助條件又嚴苛，市府今天適度放寬，盼更多人受惠。記者陳俊智／攝影

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來越難，離鄉背井租屋又添一筆開銷，民代多次爭取政府關愛，市府今天終於點頭放寬原民租屋補助條件。

桃園復興區合法建地稀少，不少原民族群開枝散葉卻被迫離開家園，也有人因為山上工作機會少、每天進城工作通勤時間超過2小時而選擇離鄉背井；市府從2022年起提供原民租屋補貼，但條件嚴苛，不分黨派議員都曾接獲陳情，盼放寬申請資格。

原鄉民眾指出，租屋補助只要每月租金不超過4萬5千元，每月最多補助4千元，但地點必須距離老家30公里以上，若以復興區公所為中心向外延伸，鄰近的大溪、八德、龍潭等行政區都不適用。

原民議員蘇偉恩、張秀菊和陳瑛等人多次質詢反應現況，強調山區合法建地有限，不少族人是被迫離開家園，但租屋補助「30公里以上」條件限制過於嚴苛，不利族人返鄉照顧長者或留在原鄉的子女，希望放寬。

桃園市政府研議後，今天宣布租屋補助距離條件從「30公里以上」改為「20公里以上」，盼紓解族人在外租屋的房租壓力。

桃園市住宅處表示，租屋補助即起至31日受理申請，明年1月開始補助，初估約有4成在外租屋的原民族人能受惠，但申請人或家庭成員若是承租社會住宅或享有其他住宅資源補助，則不適用此辦法。詳情可上住宅處官網（https://housing.tycg.gov.tw/portal/）查詢。

桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，離鄉背井租屋補助條件又嚴苛，市府今天適度放寬，盼更多人受惠。記者陳俊智／攝影
桃園復興山區合法建地稀少，原民族群開枝散葉想留在原鄉不易，離鄉背井租屋補助條件又嚴苛，市府今天適度放寬，盼更多人受惠。記者陳俊智／攝影

租屋 桃園 原住民

