「當一輩子房奴」成趨勢？全國平均房貸期數再創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
根據統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，也是319個月，較前一季又多了兩個月，平均達26.6年，再刷新紀錄，六都已有四都平均房貸期數超過27年，顯示30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

房仲表示，目前購屋主力為35歲到40歲，而35歲以後才用30年期房貸，如果沒有提早還，將一路繳到65歲退休，甚至繳到70歲，當一輩子房奴。不過，這似乎是現在很多購屋人接受的選項。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若以20年與30年房貸的比例各半，推估平均房貸期數為300期，現在平均319期反映申請30年期房貸比例已超過20年期。

觀察新青安帶來的改變更為明顯，2023第三季新青安上路前一年平均房貸年期約293期，新青安後已經連續7季都超過300期，第一季甚至寫下新高的319期。

原因分析有二，一來首購較多，另外一方面房價上漲後，民眾也透過拉長還款年限先降低每月負擔有關。

進一步分析區域數據，六都平均皆逾26年，其中新北、桃園、台南、高雄都已超過27年，並以高雄328期數最長，平均高達27.3年。

曾敬德建議，長年期房貸雖然降低眼前的每月房貸負擔，但民眾應該要留意寬限期過後開始償還本金時，每月負擔會突然大幅增加。

另外，以前房貸利率高長輩會希望快點把房貸還完，現在房貸利率低，不少民眾希望可以多留些錢運用或投資，若決定如此，建議要做好自身財務規劃，檢視每月支出與退休後的生活資金來源。

主要都會區平均房貸期數 資料來源／信義房屋
主要都會區平均房貸期數 資料來源／信義房屋

