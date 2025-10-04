新北青年好康來了！新租補上路、社宅加籤 「生一個多一籤」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府宣布即日起推出社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並延續辦理「115年度青年租金補貼」，現已開放申請。

新北市政府表示，根據內政部統計，113年全國新生兒數為13萬4856人，創史上新低。為協助減輕生養負擔，市府將放寬現行社會住宅育兒家庭加籤機制，推動「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，從現行2名以上子女抽社宅加籤，放寬為１名子女就能適用加籤機制。

未來申請新北社會住宅的家庭，將依未成年子女(以下同)人數獲得額外加籤，提高社宅中籤率：育有1名子女加籤1支、2名加籤2支，3名以上加籤3支，希望能夠鼓勵新婚夫妻生育、支持育兒安居。

另外原本實施未成年子女就讀社宅所在之學區小學可以延長社宅租期，也將放寬資格，將公立學校（國小、國高中）納入適用，最長租期為12年，提供社宅住戶更穩定的就學環境。

除社宅政策外，新北市政府延續青年租金補貼政策，減輕青年居住負擔，經審查符合資格者可享有單身3,500元、新婚4,500元、育(孕)有未成年子女(胎兒) 1人5,000元、2人6,000元、3人以上7,000元的租金補貼，持續給予育兒家庭支持與協助，打造宜居新北。

新北市115年度青年租金補貼，自114年10月1日起至115年12月31日下午5時止開放申請，申請資格也有放寬，家庭成員年收入標準提高為144萬元、每人每月平均所得標準為5萬9,150元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育(孕)有未成年子女(胎兒)的家庭，均可提出申請。

以上新措施詳細資訊及公告可至新北市政府城鄉發展局網站查詢( https://gov.tw/PJJ )。青年租金補貼申請網址為 https://nths.ntpc.gov.tw/FC；採紙本申請者，可至 https://gov.tw/GJV 下載申請書，郵寄至新北市政府城鄉發展局住宅發展科（地址：新北市板橋區中山路1段161號1樓）。

新北市育兒家庭社宅安心住加碼措施 。圖／新北市政提供
新北市育兒家庭社宅安心住加碼措施 。圖／新北市政提供

租金補貼 社會住宅

