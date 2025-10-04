快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

台南房市冷！預售屋較去年同期大減88% 房價跌僅新營逆勢微漲　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南房市價量均呈現下跌趨勢。示意圖／記者游智文攝影
台南房市價量均呈現下跌趨勢。示意圖／記者游智文攝影

台南市地政局公布今年7月住宅價格指數，全市指數為143.75，較6月微幅下跌0.12%，年減2.59%。在房市交易量方面，全市建物移轉棟數為1701棟，較上月縮減20.48%，較去年同期減幅更達26.55%，顯示市場氛圍趨於保守，買氣明顯轉弱。

住宅型態方面，大廈價格指數為151.32，透天住宅為133.12，分別較前期下跌0.05%與0.27%。地政局指出，多數行政區價格指數呈現微幅修正，其中新市區跌幅最大，月減0.49%；善化區與佳里區分別下跌0.35%與0.31%。相對地，中西區、新營區及安南區則逆勢微幅上漲，漲幅介於0.11%至0.35%不等。若與去年同期比較，僅新營區微幅上漲3.08%，其他行政區皆呈下跌走勢。

交易量方面，安南區表現最為亮眼，交易量達308棟，年增55.56%；新市區的交易量增幅以47.62%居次。安平區則因新建案完工，第一次移轉登記達200棟，推升交易量至267棟，年增26.54%。永康區交易量為142棟，但年減逾5成。佳里區與南區亦呈現大幅衰退。

市長黃偉哲表示，市府持續推動開發建設，近期標售麻豆工業區、九份子重劃區及北安商業區等三處抵費地，共標脫10筆土地。黃市長指出，九份子重劃區為全台首座低碳示範社區，生活機能完善，交通便利，盼吸引優質廠商進駐，促進地方繁榮。

地政局長陳淑美補充，國內景氣信號分數為29分，燈號續呈綠燈，顯示景氣穩定，但領先指標續下滑，須密切關注後續變化。她指出，受房貸政策緊縮與第七波信用管制影響，購屋族資金取得不易，壓抑價格表現，短期內房價仍面臨下行壓力。

此外，預售屋市場亦顯疲態，實價登錄申報件數較去年同期大減88%。地政局提醒，面對政策與國際經濟變化，購屋者應審慎評估風險，保守因應。

台南房市價量均呈現下跌趨勢。南科周邊跌幅最明顯。本報資料照片
台南房市價量均呈現下跌趨勢。南科周邊跌幅最明顯。本報資料照片

重劃區 房市 黃偉哲 台南 預售屋

延伸閱讀

男子闖台鐵軌道遭自強號撞擊亡 新營後壁間單線通行

嘉義縣市2建商預售屋廣告不實 公平會裁罰共逾百萬提醒購屋小心

重劃區文教用地不徵收不活用遭批怠惰 中市府：通盤檢討中

陶藝師黃博專回鄉創作 台南新營文化中心辦柴燒陶藝個展

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

長榮航闢新航點 首飛達拉斯…穩坐北美一哥地位

航空業搶攻美國再次偉大（MAGA）全新商機，長榮航空睽違九年再度開闢北美新航點，昨（3）日首航桃園-達拉斯航線，帶動北美...

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午1...

原鄉族人開枝散葉不易 桃園宣布放寬租屋補助條件

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

新北青年好康來了！新租補上路、社宅加籤 「生一個多一籤」

鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府宣布即日起推出社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家...

「當一輩子房奴」成趨勢？全國平均房貸期數再創新高

根據統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，也是319個月，較前一季又多了兩個月，平均達26.6年，再刷新紀錄，六都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。