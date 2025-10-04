台南房市冷！預售屋較去年同期大減88% 房價跌僅新營逆勢微漲　

台南市地政局公布今年7月住宅價格指數，全市指數為143.75，較6月微幅下跌0.12%，年減2.59%。在房市交易量方面，全市建物移轉棟數為1701棟，較上月縮減20.48%，較去年同期減幅更達26.55%，顯示市場氛圍趨於保守，買氣明顯轉弱。

住宅型態方面，大廈價格指數為151.32，透天住宅為133.12，分別較前期下跌0.05%與0.27%。地政局指出，多數行政區價格指數呈現微幅修正，其中新市區跌幅最大，月減0.49%；善化區與佳里區分別下跌0.35%與0.31%。相對地，中西區、新營區及安南區則逆勢微幅上漲，漲幅介於0.11%至0.35%不等。若與去年同期比較，僅新營區微幅上漲3.08%，其他行政區皆呈下跌走勢。

交易量方面，安南區表現最為亮眼，交易量達308棟，年增55.56%；新市區的交易量增幅以47.62%居次。安平區則因新建案完工，第一次移轉登記達200棟，推升交易量至267棟，年增26.54%。永康區交易量為142棟，但年減逾5成。佳里區與南區亦呈現大幅衰退。

市長黃偉哲表示，市府持續推動開發建設，近期標售麻豆工業區、九份子重劃區及北安商業區等三處抵費地，共標脫10筆土地。黃市長指出，九份子重劃區為全台首座低碳示範社區，生活機能完善，交通便利，盼吸引優質廠商進駐，促進地方繁榮。

地政局長陳淑美補充，國內景氣信號分數為29分，燈號續呈綠燈，顯示景氣穩定，但領先指標續下滑，須密切關注後續變化。她指出，受房貸政策緊縮與第七波信用管制影響，購屋族資金取得不易，壓抑價格表現，短期內房價仍面臨下行壓力。