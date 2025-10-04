快訊

長榮開航「達拉斯」直飛美國德州 林佳龍：有助台美雙邊交流

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮開航達拉斯航線，串聯北美經貿文化樞紐，全新波音787-9三艙等服務首度進軍北美航線。圖／長榮航空提供
長榮開航達拉斯航線，串聯北美經貿文化樞紐，全新波音787-9三艙等服務首度進軍北美航線。圖／長榮航空提供

睽違9年長榮航空再度開闢北美新航點，於昨天首航桃園－達拉斯航線，首航吸引200多名旅客一同搭乘，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近30年，隨著達拉斯的經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，也成為長榮航空決定開闢客運直飛航線的契機，台北-達拉斯航線初期每周飛航3班，將於11月18日起增為每周5班，自12月15日起升級為每日飛航，屆時每周飛往北美的航班將達94班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司。

林寶水表示，旅客可利用擁有全球第三大客運旅運量的達拉斯‧沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，未來也希望有更多的旅客透過達拉斯航線前來台灣轉往亞洲各大城市，藉以強化台灣轉運樞紐的核心地位。

外交部長林佳龍表示，此次開航將為台美雙邊交流帶來更多助益，期待台灣的產業未來可以結合德州在科技、人才與資金上的優勢，加速台美電子與半導體產業的相互投資以及群聚發展。

交通部次長林國顯說，長榮航空睽違9年開通第九個北美航點達拉斯，期望美國南部或是南美洲的旅客，能經由桃園機場轉機至東北亞或東南亞，從而促進桃園機場的發展與運作。

為歡慶首航，長榮航空將登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧，讓旅客在啟程前就感受到達拉斯的獨特魅力。除了設置達拉斯酒吧拍照區，讓旅客置身其中拍照打卡拿好禮，也將酒吧中著名的小遊戲搬進登機門，包含「飛鏢挑戰」及「一飛直達-達拉斯推球」遊戲，只要完成挑戰就可以將限量好禮帶回家。

此外，旅客只要身著牛仔服飾或攜帶牛仔配件，都可以獲得長榮航空限定的LOGO商品，同時長榮航空也特別準備首航限定好禮「Dallas丹寧棒球帽」。

長榮開航達拉斯航線，串聯北美經貿文化樞紐，全新波音787-9三艙等服務首度進軍北美航線。圖／長榮航空提供
長榮開航達拉斯航線，串聯北美經貿文化樞紐，全新波音787-9三艙等服務首度進軍北美航線。圖／長榮航空提供

長榮 桃園機場

