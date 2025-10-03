長榮航吸引轉機客 搶進中南美

長榮航空（2618）昨（3）日開闢達拉斯航線，間接搶進中南美市場，搭配既有的休士頓航線，成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司。長榮航表示，德州作為美國經濟重鎮及區域樞紐的戰略地位，更藉由達拉斯客運旅運量為全球第三大機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市都很方便，間接吸引更多轉機客商機。

長榮航空董事長林寶水指出，德州是全美第二大經濟體規模僅次於加洲，擁有能源、半導體、AI伺服器、電動車、航太及生醫等關鍵產業，德州已成為美國新科技、物流重鎮，美國南部與墨西哥北部邊境串連形成重要產業聚落，未來將發展成世界級製造及科技創新中心。本次開闢達拉斯客運航線，著眼於德州作為美國經濟重鎮及區域樞紐的戰略地位，長榮航空因此選擇達拉斯成為北美第九個航點。

達拉斯與休士頓同為德州重要樞紐，地理位置接近中南美洲，具備轉機市場的天然優勢，透過雙航點布局，靈活安排航班，增加航線選擇與頻次，並藉由公司綿密航網優勢，成為連接中南美洲航班銜接至美國乃至亞洲市場全球的重要樞紐。

旅客可利用達拉斯‧沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市；未來也希望更多的旅客透過達拉斯航線前來台灣轉往亞洲各大城市，藉以強化台灣轉運樞紐的核心地位。