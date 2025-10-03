快訊

長榮航闢新航點 首飛達拉斯…穩坐北美一哥地位

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空昨日宣布啟航桃園－達拉斯航線，首航儀式於桃園機場舉行，外交部長林佳龍（左二）、長榮航空董事長林寶水（右二）等人出席。聯合報系資料照
航空業搶攻美國再次偉大（MAGA）全新商機，長榮航空（2618）睽違九年再度開闢北美新航點，昨（3）日首航桃園-達拉斯航線，帶動北美線占長榮航空客運營收近四成，平均載客率在八成以上，不斷的擴大布局，推估2026年台灣到北美線的航班將突破100班，穩坐北美一哥地位。

長榮航長期深耕北美市場，視北美為全球航網核心市場，目前已經飛航九個客運航點，航班密度涵蓋美國東西岸、中部與加拿大每周航班為87班，隨著今年底達拉斯增加為每日一班後，整體北美航線將達94班，等於每天有近14班飛北美市場，2026年北美航班還有望增班，航班數將突破百班。

長榮航昨日首航典禮，董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部部長林佳龍、交通部常務次長林國顯、民航局局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫、以及交通部航政司司長韓振華共同主持儀式，現場200多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓、及達拉斯兩大航點的航空公司。

林寶水表示，長榮航依據市場需求與競爭態勢，靈活調整航網配置，確保在北美持續維持「航點最多、航班最密集」的領先地位；憑藉桃園機場樞紐的轉運優勢，將北美旅客快速接駁至亞洲主要城市與大洋洲，再搭配長榮航高品質的服務與持續引進新一代機隊，確保在市場上保持競爭力。

林寶水分析，長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近30年，隨著達拉斯經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，這是長榮航空決定開闢客運直飛航線關鍵，桃園-達拉斯航線初期每周飛航三班，將於11月18日起增為每周五班，自12月15日起升級為每日飛航，屆時每周飛往北美的航班將達94班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司。

長榮航空 航線 桃園機場

