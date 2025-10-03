民航局推進歐洲航權布局 星宇航空傳取得米蘭航權

台灣航空版圖再擴張！民航局指出，我國近期在歐洲航權談判上取得突破，義大利航班配額自每周7班大幅增加至19班。據了解，星宇航空（2646）已獲得米蘭航權，有望明年能將客貨運觸角正式延伸到歐洲市場。

民航局長何淑萍今日接受媒體專訪時表示，今年我國在國際航權上已有多項進展，包括與芬蘭簽署新航約，以及大幅增加義大利航權。尤其在義大利部分，原本台義航權每周僅有7班，此次將增加至19班。何淑萍指出，義大利是台灣旅客熟悉且需求穩定的市場，無論是羅馬或米蘭，都具有高度觀光與商務價值。

根據統計，2024年台義雙邊旅運已達17.9萬人次，隨著班次大幅增加，市場規模可望持續擴大。她也舉例，目前台灣飛米蘭每周僅4班，未達每日直飛標準，旅客往返常須額外停留一至兩日，若能達到每日直航，將大幅增加便利性，對商務客更為重要。

據了解，國籍航空均有表達對義大利有興趣，紛紛提出申請，不論是增班還是新增，目前除了已經有在飛的華航與長榮外，星宇此次也有對米蘭提出申請並取得航權。

不過，星宇原先就積極布局明年歐洲航線，如今成功搶下米蘭航權，意味台灣三大航空公司將齊聚義大利。對此，星宇回應，相關航點都在積極規劃中，有最新進展會立即對外公布。