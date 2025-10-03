快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

民航局推進歐洲航權布局 星宇航空傳取得米蘭航權

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣航空版圖再擴張！民航局指出，我國近期在歐洲航權談判上取得突破，義大利航班配額自每周7班大幅增加至19班。據了解，星宇航空（2646）已獲得米蘭航權，有望明年能將客貨運觸角正式延伸到歐洲市場。

民航局長何淑萍今日接受媒體專訪時表示，今年我國在國際航權上已有多項進展，包括與芬蘭簽署新航約，以及大幅增加義大利航權。尤其在義大利部分，原本台義航權每周僅有7班，此次將增加至19班。何淑萍指出，義大利是台灣旅客熟悉且需求穩定的市場，無論是羅馬或米蘭，都具有高度觀光與商務價值。

根據統計，2024年台義雙邊旅運已達17.9萬人次，隨著班次大幅增加，市場規模可望持續擴大。她也舉例，目前台灣飛米蘭每周僅4班，未達每日直飛標準，旅客往返常須額外停留一至兩日，若能達到每日直航，將大幅增加便利性，對商務客更為重要。

據了解，國籍航空均有表達對義大利有興趣，紛紛提出申請，不論是增班還是新增，目前除了已經有在飛的華航與長榮外，星宇此次也有對米蘭提出申請並取得航權。

不過，星宇原先就積極布局明年歐洲航線，如今成功搶下米蘭航權，意味台灣三大航空公司將齊聚義大利。對此，星宇回應，相關航點都在積極規劃中，有最新進展會立即對外公布。

義大利 米蘭

延伸閱讀

樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

MLB／星宇航空贊助道奇第3年 5萬觀眾前宣傳台灣

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

永慶葉凌棋：第4季六都房價估季跌上看5% 今年交易量估跌破27萬棟

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025年1至9月六都建物買賣移轉棟數較2024年同期減少27...

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午1...

輝達進駐北士科卡關？ 賴正鎰：北市府做好這件事「一個月能解決問題」

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰3日在北投「鄉林靜岡」開案記者會中表示，當初輝達海外總部要落腳台灣讓六都市長搶破頭，雖然...

亞昕與興大合作培育跨國人才 董座：430億案量準備好了

亞昕（5213）集團董事長姚政岳3日表示，目前國內房地產景氣仍不明朗，市場多呈個案表現，不過亞昕仍對台中充滿信心，目前計...

影／長榮首航達拉斯 林佳龍：將成為台灣企業全球布局的重要助力

長榮航空睽違9年再度開拓北美新航點，宣布自今（3）日起正式啟航桃園－達拉斯直飛航線，首航儀式於桃園機場舉行，外交部長林佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。