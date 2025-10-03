美時搶攻瘦瘦針市場 與Adalvo簽訂Semaglutide注射劑授權與供應協議

為了搶攻瘦瘦針減重藥物市場，美時（1795）3日宣布，已與Adalvo公司簽訂授權與供應協議，將於韓國、台灣等多個亞洲市場核准並銷售其用於減重與糖尿病的Semaglutide注射劑（Wegovy和Ozempic 2mg學名藥）。

其中，美時取得了Wegovy學名藥於韓國、台灣、泰國、新加坡及越南核准並銷售的獨家授權。美時將於這些市場啟動查驗登記申請，以率先上市為目標，成為當地首發的學名藥。

美時表示，Semaglutide是一種胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體促效劑，是肥胖治療領域中最重要的創新之一，同時也廣泛使用在第二型糖尿病的治療。Semaglutide已發展為數十億美元規模、全球成長最快的治療用藥之一。

美時總經理Petar Vazharov表示，美時憑藉Qsymia已在韓國的肥胖治療市場奠定領導地位，Semaglutide的加入將進一步強化我們的地位。同時，公司對患者的承諾也更加堅定，不僅是在韓國，也將在亞洲其他市場為病患們帶來創新、可負擔的治療方式。這與美時聚焦的策略一致──加速病患取得高品質的治療，並持續在亞洲肥胖與糖尿病照護領域樹立新標竿。