輝達進駐北士科卡關？ 賴正鎰：北市府做好這件事「一個月能解決問題」
鄉林（5531）集團董事長賴正鎰3日在北投「鄉林靜岡」開案記者會中表示，當初輝達海外總部要落腳台灣讓六都市長搶破頭，雖然現在屬意的北士科T17、18用地與新壽有卡關問題，但他認為，消息曝光就是代表三方都有意願成就此事。
賴正鎰指出，只要北市府居中協調買賣雙方各退一步、就能成就美事，看好全案一個月就能拍板確定。
賴正鎰強調，現在房市因第七波信用管制措施，買氣低迷，他認為當前市場仍有買盤，只是銷售期從原先半年拉長至1年半，建案完工前大都能完銷，因此不易撼動預售建案房價。
他認為，未來2~3年是房價調整期，雙北市中心、蛋黃區房價不會降價，且還有可能因為營造成本波動出現2~3%漲幅。
不過，賴正鎰表示，蛋白區因供給量相對大，有機會出現10~15%盤整下修空間，認為口袋深的建商不會降價，但對資金需求高的中小建商，有可能有下修空間。
