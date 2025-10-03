美時搶攻減重藥市場 與歐藥商簽授權供應協議

快訊

中央社／ 台北3日電

製藥公司美時宣布，已與歐洲製藥公司Adalvo簽訂授權與供應協議，將於韓國、台灣等多個亞洲市場核准並銷售其用於減重糖尿病的Semaglutide注射劑（Wegovy和 Ozempic2mg學名藥），宣告進軍減重藥物領域。

美時今天透過新聞稿表示，已取得Wegovy學名藥於韓國、台灣、泰國、新加坡及越南核准並銷售的獨家授權；美時將啟動查驗登記申請，以率先上市為目標，成為當地首發的學名藥。

美時表示，Semaglutide是一種胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體促效劑，廣泛使用在第二型糖尿病的治療。

