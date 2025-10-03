亞昕與興大合作培育跨國人才 董座：430億案量準備好了

亞昕（5213）集團董事長姚政岳3日表示，目前國內房地產景氣仍不明朗，市場多呈個案表現，不過亞昕仍對台中充滿信心，目前計有水湳經貿園區、科博館特區等4案正申請建照之中，合計總銷逾430億元案量「準備好了」，將伺機進場。

姚政岳表示，現階段整體房市景氣仍不明朗，「政府水龍頭不開大一點，換屋族根本出不來」他建議政府，應該要調降銀行存準率，及放鬆對銀行不動產放款集中度的管制措施，擴大貨幣供給量，及讓銀行在不動產放款的占比上享有更多彈性。

對於台中房市，姚政岳並不悲觀。他指出，以南屯區的「亞昕織御」為例，開案一個月就賣了兩成，成交單價已站上7字頭，其中已購客戶中，有近八成為看長線的置產客，完全沒有短期投資客。「亞昕織御」共規劃300餘戶住宅，總銷72億元。

至於推案規劃，目前已申請建照的建案，計有水湳「文商段案」，總銷130億元；北屯崇德段「亞昕嶼森之嶼」，總銷40億元；北屯都更案「大連路案」，總銷300億元（亞昕約占185億元）；西屯科博館都更案「麻園頭案」，總銷80億元。4案合計總銷達435億元。

為應對全球化浪潮下營建產業的人才需求，並為集團的永續經營布局，亞昕集團今日與國立中興大學簽約推動產學合作，宣布攜手中興大學成立全國首創的「土木工程國際專班」。

簽約儀式由姚政岳與中興大學副校長蔡清標主持，包括副校長暨國際長周濟眾、工學院長楊明德、研發長宋振銘、土木系主任余志鵬、專班負責人熊彬成教授等人共同見證，

姚政岳表示，此一前瞻性的產學合作計畫，不僅是亞昕集團國際化戰略的延伸，更彰顯了集團「根本從教育做起」的深層理念，從源頭培育產業未來新血的決心。

亞昕集團深耕台灣營建市場逾30年，從早期的住宅建案開發，到近年來積極拓展飯店、商辦地產等多元化產品線，始終秉持「品質第一、日系精工」的經營理念。

亞昕集團早在15年前即開始布局海外市場，目前在馬來西亞已成為當地重要國際開發商。集團在馬六甲市中心擁有多項大型綜合開發案，包括高端住宅、商場大樓，以及備受矚目的國際級五星飯店項目。

值得一提的是，亞昕集團在馬來西亞投資興建的豪華度假飯店，不僅成為當地的地標建築，更榮獲多項國際建築獎項的肯定，充分展現亞昕集團在跨國營建項目上的實力。

宋振銘表示，中興大學將為專班學生量身打造完整的國際化職涯發展路徑，此專班的課程設計完全以國際化為導向，主要特色包括：全程英語授課，接軌國際標準。

同時導入亞昕集團在馬來西亞飯店項目的實際案例，安排學生進行海外實習，深度體驗國際化營建環境；學生的論文主題須由教授與合作企業亞昕集團共同討論決定，碩班第二年亦安排業界實習，深化對產業實務的理解與掌握。

近年來，台灣土木工程領域普遍面臨人才斷層的困境，年輕學子因傳統印象中的辛勞工作環境而卻步。亞昕集團洞察此趨勢，深知企業的永續發展繫於人才的持續投入。

為此，亞昕集團積極推動「國際產業人才教育專班」政策，除了配合教育部學費補貼政策之外，更獨家提供學生所需的生活費補貼、零用錢以及宿舍住宿費，讓來自世界各地的國際學生，能夠無後顧之憂地專心學習。