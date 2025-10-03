影／長榮首航達拉斯 林佳龍：將成為台灣企業全球布局的重要助力

長榮航空睽違9年再度開拓北美新航點，宣布自今（3）日起正式啟航桃園－達拉斯直飛航線，首航儀式於桃園機場舉行，外交部長林佳龍出席活動時表示，新航線不僅提升台美交通便利性，更具深遠的外交與經貿戰略意義，將成為深化科技產業合作、促進企業全球布局的重要助力。

林佳龍指出，外交部與長榮航空長期保持緊密合作，長榮在北美九個航點皆設有我國駐外辦事處，是政府推動國民外交與經貿布局的重要夥伴。他肯定長榮航空在服務國人與外籍投資者上的貢獻，並形容長榮是政府「最好的夥伴」。

他提到，外界高度關注台美關稅談判的進展，雙方亦有意合作設立科學園區，其中德州將扮演關鍵角色。近年多家電子大廠已加碼投資美國，訂單不斷湧入、擴廠腳步加快，除了亞利桑那州外，德州同樣是布局重點。林佳龍以親身經驗笑稱「德州真的很大，不只是牛排大，面積真的很大。」他強調，直飛航線可大幅縮短企業與專業人才的交通時間，加速合作進程。

面對外界對產業外移的疑慮，林佳龍明確表示，台灣企業赴美投資並非產業外移，而是策略性運用美國在科技、人才與資金方面的優勢。他以亞利桑那州的半導體聚落為例，說明航空網絡對產業群聚與生態系發展的推動力，並強調「電子七哥們走向海外，不是離開台灣，而是共同打造台美的聯合艦隊。」

林佳龍進一步指出，德州已成為台灣對美投資的重點區域，達拉斯、休士頓與奧斯汀構成的「德州三角」更是科技產業與製造業的熱區。新航線啟用後，不僅有助於雙邊人員與貨物流通，也對台美經貿談判及科技合作產生加乘效果。政府將持續整合外交與產業資源，協助台灣企業拓展國際市場，深化與美國的全面合作夥伴關係。

長榮航空董事長林寶水表示，公司早在1998年即開辦達拉斯貨運航線，今年進一步啟動客運航線，主要是因應企業進駐增加及當地經濟、人口快速成長，使達拉斯成為德州重要的經濟與商業中心之一。此次新開航線，讓長榮成為亞洲唯一同時營運德州兩大航點的航空公司，並可藉由全球第三大客運量的達拉斯機場轉運優勢，銜接美國國內與中南美洲城市，提供旅客更高便利性。

新航線初期每週飛航3班，11月18日起增為每週5班，12月15日起更將改為每日飛航。桃園－達拉斯航線由波音787-9執飛，首航班旅客搭乘率超過9成，幾近滿座。首航活動現場除展示全新機上服務用品與商品，也設有拍照打卡區並安排牛仔舞表演，讓旅客登機前就能感受濃厚德州風情。