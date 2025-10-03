今年第1季房貸期數319期、平均房貸年限約26.58年 再創歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

今年第1季房貸期數319期，再創歷史新高；信義房屋統計不動產資訊平台數據顯示，今年首季全國平均房貸期數達319期、平均房貸年限約26.58年，較前季平均貸款又多了兩個月，房貸期數再刷新紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，2022年首季全國平均房貸期數還在300期、約25年以下，但最新六都首季平均房貸期數皆超過26年，顯示30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

以六都來看，今年首季平均房貸期數皆逾26年，其中高雄市期數最長、達328期、約27.33年，其次為新北市327期、約27.25年，桃園市325期、約27.08年，台南市324期、約27年，台中市321期、約26.75年，反倒是房價最高的台北市首季房貸年期平均僅312期、約26年，為今年首季六都房貸年期最少的都會區。

曾敬德建議，長年期房貸雖然降低眼前的每月房貸負擔，但民眾應該要留意寬限期過後開始償還本金時，每月負擔會突然大幅增加，另外，以前房貸利率高長輩會希望快點把房貸還完，現在房貸利率低民眾多希望可以多留些錢運用或投資，倘若35歲以後才用30年期房貸，真的有可能一路繳到退休，建議要做好自身財務規劃，檢視每月支出與退休後的生活資金來源等。

