永慶葉凌棋：第4季六都房價估季跌上看5% 今年交易量估跌破27萬棟

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在當前交易量偏低、房價跌幅有擴大跡象的情況下，認為第4季六都、新竹縣市跌幅約在1.5%~5%間，整體第4季季跌約2.5%~2.8%，認為在房價有明顯的降價幅度之下，「降價促成交」仍是目前房市交易關鍵。陳美玲/攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025年1至9月六都建物買賣移轉棟數較2024年同期減少27.9%，顯示2025年至今國內房市交易量低迷，市場觀望氣氛濃厚，若買賣雙方價格認知無法拉近，往往導致成交期間拉長甚至破局，如何打破目前的房市交易僵局，價格將是重要關鍵。

葉凌棋指出，隨著8月美國對等關稅上路，9月有新青安鬆綁與換屋族延長舊屋出售期限等房市政策的調整下，2025年9月六都、新竹縣市成交議價率仍在10%至13.2%的高檔水準，與去年6、7月房市高點相比，六都、新竹縣市成交議價率仍呈現擴大的趨勢。

他表示，在當前交易量偏低、房價跌幅有擴大跡象的情況下，認為第4季六都、新竹縣市跌幅約在1.5%~5%間，整體第4季季跌約2.5%~2.8%，認為在房價有明顯的降價幅度之下，「降價促成交」仍是目前房市交易關鍵。

葉凌棋說明，川普對等關稅政策正式落地實施，對於國內各產業的影響正陸續發酵中，將連帶影響內需與房市交易，雖然政府鬆綁新青安貸款限制，讓銀行不再受不動產放款比率上限約束，市場原本期待能釋出更多購屋資金，帶動買氣回升。

不過，葉凌棋表示，從近期交易量來看，回升幅度有限，顯示政策利多尚未完全轉化為實質需求。主因在於房價基期仍高，買方普遍預期後續仍有修正空間，加上利率環境趨緊、總價門檻居高不下，讓剛性需求雖然存在，但進場態度偏向謹慎。

葉凌棋強調，有鑑於此，永慶房產集團再度調降2025年房市交易量預測，依目前交易推估，預估2025年交易量至26.3~27.1萬棟間，恐跌破27萬棟大關，與2024年相比，量縮23%至25%左右，寫下自1991年有紀錄以來最大單年減幅紀錄。

