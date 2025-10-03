長榮航空睽違9年再度開闢北美新航點 3日首航桃園－達拉斯航線

長榮航空（2618）睽違9年再度開闢北美新航點，於3日首航桃園－達拉斯航線，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司，也迎來長榮航空北美航網布局的全新篇章。

長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部部長林佳龍、交通部常務次長林國顯、民航局局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫以及交通部航政司司長韓振華共同主持首航儀式，在現場200多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近30年，隨著達拉斯的經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，這也成為我們決定開闢客運直飛航線的契機，桃園-達拉斯航線初期每周飛航3班，將於11月18日起增為每周5班，自12月15日起升級為每日飛航，屆時每周飛往北美的航班將達94班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司，旅客可利用擁有全球第三大客運旅運量的達拉斯‧沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，當然，未來也希望有更多的旅客透過達拉斯航線前來台灣轉往亞洲各大城市，藉以強化台灣轉運樞紐的核心地位。

為歡慶桃園－達拉斯航線首航，長榮航空特別將登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧，讓旅客在啟程前就感受到達拉斯的獨特魅力，除了設置達拉斯酒吧拍照區，讓旅客置身其中拍照打卡拿好禮，也將酒吧中著名的小遊戲搬進登機門，包含「飛鏢挑戰」及「一飛直達-達拉斯撞球」遊戲，只要完成挑戰就可以將限量好禮帶回家。此外，旅客只要身著牛仔服飾或攜帶牛仔配件，都可以獲得長榮航空限定的LOGO商品，同時長榮航空也特別準備首航限定好禮「Dallas丹寧棒球帽」送給每位搭乘首航班的幸運旅客，為達拉斯旅程增添更多驚喜。

桃園－達拉斯航線以全新三艙等的波音787-9機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，為旅客帶來多元選擇與更舒適的飛行體驗，此外，長榮航空與法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作也在首航班上搶先登場，此次聯名合作推出全套過夜包、睡衣與拖鞋，展現時尚品味與功能性兼具，還新增可作為個人時尚配件的背帶設計，讓旅客延續旅程的愉悅體驗。

達拉斯作為美國德州的經濟與商業重心，不僅擁有強勁的經濟發展，更以其多元的文化與歷史吸引全球旅客，知名景點包含第六樓博物館、重逢塔及拓荒者廣場等，吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，達拉斯開航後，將可有效促進台美之間的商業交流與合作。