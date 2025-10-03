美關稅落地、房市政策續行 永慶：第3季消費者看跌房價比例擴大至50%

根據永慶房屋2025年第4季網路會員調查，全國看跌第3季房市比例，由上季的37%增加13個百分點至50%，為2020年以來的次高水平，看跌比重擴大；看漲房價的比例由上季的29%減少至20%，而持平比例也有小幅下降，從上季的34%下降至第3季的30%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，川普政府的對等關稅於8月正式落地實施，對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫，對於未來房價下跌的預期逐漸形成市場共識，因此，消費者看跌房價比重擴大至50%，看跌房價已是目前房市最大公約數。

消費者認為美國關稅落地後是否會對國內經濟景氣產生影響呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，發現78%消費者認為會讓國內經濟景氣變差，14%消費者則認為沒有影響，顯示大多數消費者還是認為美國關稅政策會使國內經濟景氣受衝擊。

陳賜傑補充，由於對等關稅政策對全球經濟成長造成負面影響，全球貿易量可能縮減、企業投資轉趨保守、消費者購買力下降，同時也將制約國內經濟景氣成長力道，因此近八成消費者認為對等關稅落地上路後，國內經濟景氣將變差。

消費者普遍認為美國關稅政策恐對國內經濟景氣有負面影響，那麼，消費者如何看待國內第4季景氣呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，看壞景氣比例從上季的47%又增加至51%，超過半數的消費者看壞今年第4季景氣。因台灣為出口導向的國家，在美國關稅政策落地後，可能使不少產業的生產成本提升、生產效率降低，因此，台灣經濟勢必也會受到一定的衝擊。

消費者認為何時是最佳購屋時機呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現31%消費者認為未來一年會是購屋好時機，其中19%消費者認為落在2026上半年，顯示儘管政策影響續行下，買方購屋信心仍強，但部分消費者期待房價有再向下修正的空間，因此，認為2026年上半年才是適合進場的好時機。

屋主認為何時是最佳售屋時機呢？陳賜傑補充，根據調查結果顯示，有38%消費者認為未來一年會是售屋好時機，其中24%消費者認為就在今年下半年，顯示部分屋主願意趁目前房價仍處於相對高點，若適度讓價就能讓成交機會增加，因此，選擇趁早出脫房產、獲利了結，避免未來愈晚賣價格愈低。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析：根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2025年第2季六都、新竹縣市房價指數小幅下修，反映市場買氣降溫，房價緩跌；2025年第3季房市交易持續低迷，六都、新竹縣市房價出現跌幅擴大的趨勢。進一步觀察七都房價指數變化，新北跌幅在2%內，跌勢較輕，台北市、桃園市與新竹縣市季減2%至3%之間，台中市、台南市與高雄市較2025年第2季下跌3%以上，跌勢較明顯。