快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

房仲：第1季平均房貸期數再創新高 30年房貸成主流

中央社／ 台北3日電
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

信義房屋根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，較上季增加2期，等於平均貸款多2個月，房貸期數再刷新紀錄；六都平均房貸期數皆超過26年，顯示30年房貸已漸取代20年房貸，成為市場第一主流。

房貸期數指共需還款的年數。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿表示，若以20年與30年房貸比例各半，推估平均房貸期數為300期，今年第1季全國平均房貸期數達319期，反映申請30年期房貸比例已超過20年期。

他表示，觀察新青安帶來改變更為明顯，2023年第3季為新青安上路前一年，平均房貸年期約293期，新青安後已連續7季都超過300期，今年第1季319期甚至寫下新高，主要是一方面首購較多，另一方面也與房價上漲後，民眾透過拉長還款年限，先降低每月負擔有關。

進一步分析區域數據，2025年全國第1季平均房貸期數為319期，2024年第1季平均305期，拉長房貸年期的趨勢顯著；若分別看六都，台北市第1季平均312期、新北327期、桃園市325期、台中市321期、台南市324期、高雄市328期，六都平均皆逾26年。

曾敬德指出，長年期房貸雖降低眼前的每月房貸負擔，但民眾應留意寬限期過後，開始償還本金時，每月負擔將會突然大幅增加。

另外，他表示，以前房貸利率高，民眾都希望儘快還完房貸，但現在房貸利率低，民眾多希望能多留些錢在身邊運用或投資。若35歲後才用30年期房貸，「有可能一路繳到退休」，他建議必須做好自身財務規劃，檢視每月支出與退休後的生活資金來源。

房貸 信義房屋

延伸閱讀

海悅9月合併營收年增19% 兩業務亮眼

期貨商論壇／富邦金期 有看頭

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

退休夫妻還清35年房貸終於能享福 遭年輕鄰居衝康「想賣房卻賣不掉」

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午1...

永慶葉凌棋：第4季六都房價估季跌上看5% 今年交易量估跌破27萬棟

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025年1至9月六都建物買賣移轉棟數較2024年同期減少27...

長榮航空睽違9年再度開闢北美新航點 3日首航桃園－達拉斯航線

長榮航空（2618）睽違9年再度開闢北美新航點，於3日首航桃園－達拉斯航線，長榮航空正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及...

房仲：第1季平均房貸期數再創新高 30年房貸成主流

信義房屋根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，較上季增加2期，等於平均貸款多2個月，房貸期...

美關稅落地、房市政策續行 永慶：第3季消費者看跌房價比例擴大至50%

根據永慶房屋2025年第4季網路會員調查，全國看跌第3季房市比例，由上季的37%增加13個百分點至50%，為2020年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。