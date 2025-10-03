房仲：第1季平均房貸期數再創新高 30年房貸成主流

信義房屋根據內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國平均房貸期數達319期，較上季增加2期，等於平均貸款多2個月，房貸期數再刷新紀錄；六都平均房貸期數皆超過26年，顯示30年房貸已漸取代20年房貸，成為市場第一主流。

房貸期數指共需還款的年數。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿表示，若以20年與30年房貸比例各半，推估平均房貸期數為300期，今年第1季全國平均房貸期數達319期，反映申請30年期房貸比例已超過20年期。

他表示，觀察新青安帶來改變更為明顯，2023年第3季為新青安上路前一年，平均房貸年期約293期，新青安後已連續7季都超過300期，今年第1季319期甚至寫下新高，主要是一方面首購較多，另一方面也與房價上漲後，民眾透過拉長還款年限，先降低每月負擔有關。

進一步分析區域數據，2025年全國第1季平均房貸期數為319期，2024年第1季平均305期，拉長房貸年期的趨勢顯著；若分別看六都，台北市第1季平均312期、新北327期、桃園市325期、台中市321期、台南市324期、高雄市328期，六都平均皆逾26年。

曾敬德指出，長年期房貸雖降低眼前的每月房貸負擔，但民眾應留意寬限期過後，開始償還本金時，每月負擔將會突然大幅增加。

另外，他表示，以前房貸利率高，民眾都希望儘快還完房貸，但現在房貸利率低，民眾多希望能多留些錢在身邊運用或投資。若35歲後才用30年期房貸，「有可能一路繳到退休」，他建議必須做好自身財務規劃，檢視每月支出與退休後的生活資金來源。