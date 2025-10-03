快訊

中央社／ 台北3日電
房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，今年第4季房市將是量縮價跌格局，房價跌幅空間約1.5%至5%，因無更多利空，但也無利多，雙北市中古屋維持小跌、緩跌趨勢；預估今年全年交易量為26.3萬至27.1萬棟左右，年減23%至25%，恐創1991年有紀錄以來最大單年減幅紀錄。

永慶房屋今天舉辦第4季房產趨勢前瞻報告記者會。葉凌棋表示，今年第3季房市交易持續低迷，六都加新竹縣市房價出現跌幅擴大趨勢，跌幅介於1.6%至4.4%之間。

進一步觀察六都加新竹縣市房價指數變化，新北市跌幅最少，為1.6%，其次為台北市跌幅2.1%，新竹縣市和桃園市跌幅在2.3%至2.9%，其他縣市跌幅都超過3%。

葉凌棋說明，今年第4季確定是量縮價跌格局，雖然中古屋房價看似有跌，但並沒有達到買方期待的幅度，買方普遍預期後續仍有修正空間，加上利率環境趨緊、總價門檻居高不下，剛性需求雖然存在，但進場態度偏向謹慎。

他表示，依目前交易推估，預估2025年交易量在26.3至27.1萬棟之間，恐跌破27萬棟大關，與2024年相比，量縮23%至25%左右。

此外，輝達台灣總部新建案因北士科用地取得問題卡關，外界關注若輝達無法順利進駐，是否影響北士科房市。葉凌棋表示，北士科房價在輝達尚未宣布進駐前，每坪約新台幣100萬元，今年5月後上漲至120萬至130萬元，北士科原就是台北市新重劃區，輝達宣布進駐後掀起房市熱潮，帶動購屋信心，確實產生刺激作用；若利多消失，當地房市難免會受影響。

不過他認為，北士科是台北市所剩唯一大型重劃區，輝達若希望在台北市取得大面積土地，選擇有限，看好北士科仍具基本買盤支撐。

房仲：第4季量縮價跌格局 估房價跌幅約1.5%至5%

