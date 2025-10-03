不只會算帳！PwC Taiwan首創AI學習教練 培訓新世代領導者

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC Taiwan舉辦新任主管年會，匯集148位新晉升的經理、協理及副總級主管。業者提供

PwC Taiwan日前在桃園舉辦「新任主管年會」，為期兩天一夜，集結148位新晉升的經理、協理與副總級主管，活動最大亮點，是首次導入自家開發的「AI學習教練」，透過ChatPwC平台協助主管模擬日常管理情境，從部屬溝通到時間分配，隨時提供個人化建議，讓學習更貼近實務。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，PwC Taiwan長期重視領導人才的培育，這次年會結合「AI＋前瞻課程」，展現「在此成長，走得更遠」的人才價值主張，只有透過科技創新與策略學習，PwC將持續強化領導效能與商業思維，為企業注入永續成長動能。

培訓課程採雙軌並行，針對新任經理，設計以「領導他人」為主題，強調自我領導、團隊賦能與情境領導技巧；對於新任協理與副總，則著重「驅動業務、創造客戶價值」，並與《哈佛商業評論》合作，透過策略思維讀書會與顧問式銷售訓練，強化策略格局與組織影響力。PwC各業務單位營運長也與主管進行對談，促進跨部門交流與領導視野提升。

活動設計不僅限於課堂學習，也融入互動與文化體驗。新任主管參與AR實境解謎，深化對PwC文化價值的理解；並透過桃園在地茶文化體驗，傳遞「領導如茶，回甘留韻」的理念，學習影響他人與激勵團隊的力量。另有公眾演說的實戰演練，協助主管將表達力轉化為個人品牌資產。

PwC Taiwan人資長曾博昇指出，主管的價值不僅在於專業，更在於能激勵團隊、贏得客戶信賴並代表PwC品牌，期盼每位主管都能成為兼具專業力與影響力的卓越領導者

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠。業者提供
PwC Taiwan人資長曾博昇。業者提供
