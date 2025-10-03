家樂福秋季酒展助攻業績 義大利葡萄酒成台灣進口市占指標

統一（1216）旗下家樂福為全台酒類品項最多的大型通路商，涵括超過2,500支酒類品項，10月底即將迎來年度最大Wine Fair盛會，維持長達ㄧ個月的酒展，預估可帶動業績成長約一成。

家樂福表示，檔期推薦全台家樂福量販/超市店推薦近300支好酒，由於近年義大利進口葡萄酒可說是國內市場發展最為迅速，統計至上半年度義大利進口從去年第四名已躍升第二名，也成為家樂福秋季Ｗine Fair主力推薦重頭戲，帶領消費者由淺入深重新認識來自義大利釀造的美味。

家樂福指出，不僅是進口趨勢的潛力轉換，在葡萄酒的行銷上也面對嚴峻的考驗，回顧國際葡萄酒市場在疫情後近兩年表現掙扎，品嚐葡萄酒隨著消費世代交替年輕消費者對葡萄酒略顯陌生，然而低酒精飲品逐漸成為主流，面對初階購買意願的消費者，在定位上需重新回到原點。

為此，家樂福2025秋季Ｗine Fair策略趨向更加Ｍ型化，從初階入門回歸家樂福基礎酒款，更多了以士族名莊好酒引導，即使初飲品嚐消費者也能對酒莊特色領略一二，以家樂福獨家品牌飲入門，包含禾法頌（Reflets de France道地法國風味）、TDI（TERRE D’ITALIA精選義大利）等，百支超值初階葡萄酒、氣泡酒入門推薦。

家樂福為服務長期支持的主顧客，酒類VIP人數約10萬人，並於指定新店、天母、文心、鼎山、經國、彰化、安平、內湖店舉辦量販場VIP微醺之夜，提升顧客體驗與忠誠度。

此外，家樂福攜手長榮桂冠葡萄酒坊推出2025秋季葡萄酒節，網羅全球矚目的名莊與稀世珍釀：波爾多滿分酒款、布根地極限量特級園套組、新世界膜拜酒款齊聚一堂，更首度導入「單杯紅白酒高端品飲」，讓愛酒人士以不同方式體驗世界級佳釀。

家樂福表示，今年最大亮點為「只送不賣」的限量酒王Château Lafite Rothschild 2019（拉菲堡），凡預購指定酒款即可獨家獲贈，堪稱年度最具話題的頂級回饋。

長榮桂冠葡萄酒坊此次更誠意滿滿，除推出滿分級的拉圖堡外，美國膜拜酒OpusOne、波爾多名莊Château Calon Ségur（愛心堡）等多款重磅名酒，也能透過加價購輕鬆入手，實現夢幻收藏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康