美食、八方雲集加速攻美！路易斯安那首店、德州總部齊開局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照
台灣連鎖餐飲品牌持續在美國市場大舉布局，美食-KY（2723）與八方雲集（2753）成為最具代表性的雙品牌。 今年以來，美食-KY已陸續插旗紐約、紐澤西、伊利諾州、堪薩斯州四大新市場，並於8月首度進軍路易斯安那州，開出當地首店，拓展至墨西哥灣沿岸超過6,000萬人口市場。八方雲集則於南加州阿卡迪亞開出第12家美國門市，並啟動德州總部與中央工廠，為後續快速複製海外展店模式打下基礎。

美食-KY表示，美國市場長期以來是集團海外擴張的重要舞台。近期路易斯安那新店開幕後，公司已在美國南方市場布局卡位。由於美國南方各州人口成長速度近年超越東、西岸，餐飲消費潛力龐大。隨著德州門市逐步增加，公司未來不排除進軍全美人口第三大州佛羅里達。今年下半年美食-KY預計美國再開出超過5家新店，若展店進度順利，2026年美國門市數有望突破100間，成為集團營收持續成長的重要動能。

八方雲集方面，美國展店也同步加速，第12家新店落腳南加州阿卡迪亞，持續深耕當地華人與主流消費族群。公司進一步透露，目前美國市場已有七間新門市完成簽約，其中北加州與南加州各二間，德州則規劃三間。未來將依各州法令與在地需求，逐步推進展店計畫。業界分析，八方雲集以加州、德州雙核心為布局重心，一旦形成規模效應，有助於快速複製至更多州別市場。

八方雲集今年已在德州成立美國總部籌備辦公室，並預計於年底前啟用中央工廠與首間QSR快餐型態門市。市場看好，中央工廠將提供供應鏈支援，確保產品品質與標準化，而QSR模式則能迎合美國消費者追求便利與快速的飲食習慣，進一步提升品牌競爭力。

美國 八方雲集 餐飲

