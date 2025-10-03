下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元
按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午12時正式公布實際調整金額。
美國商用原油庫存增加，且伊拉克庫德自治區恢復石油產出，本週國際油價下跌。中油累算至10月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為67.59美元，較上週69.55美元下跌1.96美元。本週新台幣兌美元匯率為30.445元，較上週30.370元貶值0.075元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元、柴油調降0.1元。
中油啟動平穩措施，預估下週油價汽油、柴油價格可能不調整或調漲0.1元。
若按此預估，下週國內油價參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升26.1或26.2元。
