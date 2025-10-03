快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

中央社／ 台北3日電
中油預估下週汽油零售價調漲0.3元、柴油調降0.1元。圖/本報資料照片
中油預估下週汽油零售價調漲0.3元、柴油調降0.1元。圖/本報資料照片

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午12時正式公布實際調整金額。

美國商用原油庫存增加，且伊拉克庫德自治區恢復石油產出，本週國際油價下跌。中油累算至10月2日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為67.59美元，較上週69.55美元下跌1.96美元。本週新台幣兌美元匯率為30.445元，較上週30.370元貶值0.075元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元、柴油調降0.1元。

中油啟動平穩措施，預估下週油價汽油、柴油價格可能不調整或調漲0.1元。

若按此預估，下週國內油價參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升26.1或26.2元。

國際油價 中油 新台幣

延伸閱讀

中油：10月桶裝瓦斯價格不調整

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

持續吸收成本！中油：明日起汽、柴油價格各調降0.1元

貨物稅調降＋政府吸收！明日起汽、柴油價格各調降0.1元

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

輝達和新光人壽合作MOU到期，但雙方仍未談成，各界關心輝達落腳北士科是否破局。鄉林建設董事長賴正鎰3日表示，目前只是雙方...

美食、八方雲集加速攻美！路易斯安那首店、德州總部齊開局

台灣連鎖餐飲品牌持續在美國市場大舉布局，美食-KY（2723）與八方雲集（2753）成為最具代表性的雙品牌。 今年以來，...

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午1...

六福：深耕觀光動保人才 孕育全台唯一白犀牛調度員

六福旅遊集團今年啟動「關鍵人才培育發展」計畫，總裁賴振融表示，台灣觀光業缺工嚴重，除積極培育觀光人才外，讓培育的專業人才...

國巨收購案報捷！公開收購日本芝浦已達成50.01%目標持股門檻

被動元件大廠國巨*（2327）3日收購案報捷，公司表示，截至日本時間中午12時，公開收購日本芝浦電子（Shibaura ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。