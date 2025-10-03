六福：深耕觀光動保人才 孕育全台唯一白犀牛調度員

六福旅遊集團今年啟動「關鍵人才培育發展」計畫，總裁賴振融表示，台灣觀光業缺工嚴重，除積極培育觀光人才外，讓培育的專業人才留下來，也是一大挑戰，六福已孕育全台唯一「國際白犀牛調度員」，未來將持續深耕動保人才。

六福旅遊集團因應集團多元發展布局，今年啟動「六福集團高階主管接班人與關鍵人才培育發展」計畫，建設員工職涯發展藍圖，與集團人才梯隊，提煉AI時代的企業韌性。

賴振融也是台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長，他表示，台灣觀光業缺工問題嚴重，除了應積極培育觀光人才，如何讓培育的專業人才留下來，也是一大挑戰。

他指出，六福透過多元挑戰式的職涯歷練，對內強化團隊協作效能，對外拓展國際化影響力，並透過專業養成模式，孕育出全台唯一的「國際白犀牛調度員」。

六福補充，現任六福野生動物園經理的吳炫毅，10年磨一劍，自獸醫起步，逐步累積動物醫療與管理經驗，更受邀加入東南亞動物園與水族館協會（SEAZA）的族群管理委員會草食動物組，成為全台首位負責跨國犀牛調研、配對與醫療專業提升的「國際白犀牛調度員」。

賴振融表示，六福將以人才培育為宗旨，未來持續深耕動保人才，建構「國際級動物保育關鍵人才庫」。

六福指出，長年投入瀕危動物保育與國際交流，犀牛繁育除了是全台之冠，已具國際指標地位，從打造犀牛繁育基地、到完成國內最大近危動物輸出，更促進全球犀牛血緣豐富化，長年舉辦國際動物研討會，並加入SEAZA，與國內外各大動物園締結姊妹園。

六福表示，甫締結姊妹園的韓國愛寶動物園代表團參訪六福野生動物園，雙方針對動物醫療照護、園區設施、環境教育等議題進行交流，共同增進動物福祉。