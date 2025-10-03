快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

六福：深耕觀光動保人才 孕育全台唯一白犀牛調度員

中央社／ 台北3日電
六福旅遊集團總裁賴振融宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，並孕育全台唯一「國際白犀牛調度員」。六福/提供
六福旅遊集團總裁賴振融宣布啟動「國際犀牛外交計畫」，並孕育全台唯一「國際白犀牛調度員」。六福/提供

六福旅遊集團今年啟動「關鍵人才培育發展」計畫，總裁賴振融表示，台灣觀光業缺工嚴重，除積極培育觀光人才外，讓培育的專業人才留下來，也是一大挑戰，六福已孕育全台唯一「國際白犀牛調度員」，未來將持續深耕動保人才。

六福旅遊集團因應集團多元發展布局，今年啟動「六福集團高階主管接班人與關鍵人才培育發展」計畫，建設員工職涯發展藍圖，與集團人才梯隊，提煉AI時代的企業韌性。

賴振融也是台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長，他表示，台灣觀光業缺工問題嚴重，除了應積極培育觀光人才，如何讓培育的專業人才留下來，也是一大挑戰。

他指出，六福透過多元挑戰式的職涯歷練，對內強化團隊協作效能，對外拓展國際化影響力，並透過專業養成模式，孕育出全台唯一的「國際白犀牛調度員」。

六福補充，現任六福野生動物園經理的吳炫毅，10年磨一劍，自獸醫起步，逐步累積動物醫療與管理經驗，更受邀加入東南亞動物園與水族館協會（SEAZA）的族群管理委員會草食動物組，成為全台首位負責跨國犀牛調研、配對與醫療專業提升的「國際白犀牛調度員」。

賴振融表示，六福將以人才培育為宗旨，未來持續深耕動保人才，建構「國際級動物保育關鍵人才庫」。

六福指出，長年投入瀕危動物保育與國際交流，犀牛繁育除了是全台之冠，已具國際指標地位，從打造犀牛繁育基地、到完成國內最大近危動物輸出，更促進全球犀牛血緣豐富化，長年舉辦國際動物研討會，並加入SEAZA，與國內外各大動物園締結姊妹園。

六福表示，甫締結姊妹園的韓國愛寶動物園代表團參訪六福野生動物園，雙方針對動物醫療照護、園區設施、環境教育等議題進行交流，共同增進動物福祉。

動物園 觀光 職涯

延伸閱讀

北市動物園生日活動 身分證字號3個1機率有多少？數學老師這樣說

六福啟動「國際犀牛外交計畫」 創台灣史上最大近危動物輸出典範

身分證有多少個「1」…台北動物園園慶好康來了 網喊：條件太嚴格

獨／「小貓熊外交」恐因雙城延期衝擊？雙方動物園已挑好交換動物

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

輝達和新光人壽合作MOU到期，但雙方仍未談成，各界關心輝達落腳北士科是否破局。鄉林建設董事長賴正鎰3日表示，目前只是雙方...

美食、八方雲集加速攻美！路易斯安那首店、德州總部齊開局

台灣連鎖餐飲品牌持續在美國市場大舉布局，美食-KY（2723）與八方雲集（2753）成為最具代表性的雙品牌。 今年以來，...

下週汽柴油估持平或小漲1角 95無鉛上看28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估6日凌晨零時起，汽、柴油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，中油將於5日中午1...

六福：深耕觀光動保人才 孕育全台唯一白犀牛調度員

六福旅遊集團今年啟動「關鍵人才培育發展」計畫，總裁賴振融表示，台灣觀光業缺工嚴重，除積極培育觀光人才外，讓培育的專業人才...

國巨收購案報捷！公開收購日本芝浦已達成50.01%目標持股門檻

被動元件大廠國巨*（2327）3日收購案報捷，公司表示，截至日本時間中午12時，公開收購日本芝浦電子（Shibaura ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。