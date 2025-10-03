國巨收購案報捷！公開收購日本芝浦已達成50.01%目標持股門檻

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。（本報系資料庫）
被動元件大廠國巨*（2327）3日收購案報捷，公司表示，截至日本時間中午12時，公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）已達成50.01%（762萬4,200股）目標持股門檻。

國巨指出，這代表國巨公開收購芝浦進程的重要里程碑，是邁向完成收購程序的關鍵一步，也彰顯國巨在全球電子零組件產業布局中的戰略重心，展現國巨對日本市場的長期承諾與堅定投資決心。

國巨自5月9日起以每股6,200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，因應日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）競爭，國巨在8月23日宣布再度提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7,130日圓。

國巨在9月2日表示，已獲得日本外國直接投資（FDI）核准許可，9月16日芝浦電子正式表達支持國巨公開收購提案、並建議股東參與此次投標。

國巨之前曾說，若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數（約預定收購股數50%）時，此次公開收購數量條件成立，未來目標100%收購芝浦電子。

