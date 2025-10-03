快訊

台東產業創新研發計畫今成果展 15家獲補助業者展示最新研發

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有業者採用排灣族的傳統元素與熏燒技法，以簡練線條呈現純粹美感研製智能式熏燒窯爐，傳承陶燒技藝。圖／台東縣政府提供
有業者採用排灣族的傳統元素與熏燒技法，以簡練線條呈現純粹美感研製智能式熏燒窯爐，傳承陶燒技藝。圖／台東縣政府提供

台東縣政府近年推動產業創新研發計畫（地方型SBIR），並於今天舉辦成果展，集結15家獲補助業者，展示最新研發成果，涵蓋智慧節能、綠色農業、在地文化創意與數位平台服務等多元領域，今年亮點之一是首度有五星級飯店研發「數位節能系統」，響應2050淨零碳排政策。

縣長饒慶鈴表示，地方型SBIR是點燃在地企業創新的火種，推動14年來共吸引400家次申請，有183家次獲得創新研發的補助，估計創造了3.55億元產值，未來縣府持續鼓勵企業從文化底蘊出發，加入科技與綠色思維，打造專屬於台東的特色品牌與價值鏈。

今年度SBIR成果展充分展現在地文化、永續與科技的融合創新，研發超過30項新產品或服務並延伸出38項衍生應用成果，涵蓋食品生技、觀光休閒、智慧服務等多元領域。有業者採用排灣族的傳統元素與熏燒技法，以簡練線條呈現純粹美感研製智能式熏燒窯爐，傳承陶燒技藝。

另首度有五星級飯店以「數位節能系統」進行研發，於測試階段即達成16%節電率，展現業界積極響應2050淨零碳排政策的實際行動；也有業者以綠島養鹿產業為發想，研發鹿茸酒結合速食麵開發離島伴手禮；更有冰品店為節省人力研發無人點餐服務、旅遊業者研發個人化旅遊平台。

饒慶鈴強調，台東企業規模雖然小，創新能量卻不容小覷，而「慢經濟」不只是口號，而是讓在地企業走得穩、看得更遠的路途，未來將持續透過SBIR計畫扶植在地中小企業穩健成長。

台東縣政府近年推動產業創新研發計畫（地方型SBIR），並於今天舉辦成果展，集結15家獲補助業者，展示最新研發成果。圖／台東縣政府提供
台東縣政府近年推動產業創新研發計畫（地方型SBIR），並於今天舉辦成果展，集結15家獲補助業者，展示最新研發成果。圖／台東縣政府提供

台東

