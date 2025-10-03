鬆綁沒效！永慶：房市進入價格修正期、今年恐跌破27萬棟

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
永慶房屋發布最新房產趨勢前瞻報告指出， 2025第3季房價跌幅再擴大，七都平均成交議價率維持10%以上相對高檔，市場進入價格修正期，今年交易量恐跌破27萬棟大關。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，根據「政大永慶即時房價指數」，2025年第2季七都房價指數小幅下修，反映市場買氣降溫，房價緩跌，第3季房市交易持續低迷，七都房價出現跌幅擴大的趨勢。

進一步觀察七都房價指數變化，新北跌幅在2%內，跌勢較輕，台北、桃園與新竹縣市季減2%至3%之間，台中、台南與高雄較2025第2季下跌3%以上，跌勢較明顯。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據六都地政局公布數據，2025年1至9月六都建物買賣移轉棟數較2024年同期減少27.9%，顯示2025年至今全台房市交易量低迷，市場觀望氣氛濃厚。

葉凌棋表示，9月雖有新青安鬆綁與換屋族延長舊屋出售期限等房市政策調整，但七都成交議價率仍在10%至13.2%的高檔水準，與去年6、7月房市高點相比，七大都會區成交議價率仍呈現擴大的趨勢。

他指出，政府鬆綁新青安貸款限制，讓銀行不再受不動產放款比率上限約束，市場原本期待能釋出更多購屋資金，帶動買氣回升。

不過，從近期交易量來看，回升幅度有限，顯示政策利多尚未完全轉化為實質需求。主因在於房價基期仍高，買方普遍預期後續仍有修正空間，加上利率環境趨緊、總價門檻居高不下，讓剛性需求雖然存在，但進場態度偏向謹慎。

因此，再度調降2025年房市交易量預測，依目前交易推估，預估2025年交易量至26.3-27.1萬棟之間，恐跌破27萬棟大關，與2024年相比，量縮23%至25%左右，創自1991年有紀錄以來最大單年減幅紀錄。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者游智文／攝影
房價 房市

