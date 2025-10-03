賴正鎰：房市已落底 後續要看央行臉色

鄉林建設董事長賴正鎰今（3）日表示，台灣房價已經落底，但復甦仍要「看中央銀行臉色」。他預估，明年全台推案總額最多約1.8兆元，難以突破2兆元，即使央行在今年底或明年上半年有可能再進行微幅調整，但政策鬆綁不會太快，房市景氣要全面回升至少還需要兩至三年。

賴正鎰指出，目前房市呈現「蛋黃區穩、蛋白區微調」格局。雙北核心區房價維持高檔，僅北投與萬華尚未突破每坪百萬元，後續仍具補漲空間。雙北蛋黃區過去兩年漲幅約20%～30%，相對溫和，後續仍有上行趨勢；反之，中南部及新北外圍等過熱區域，恐因題材炒作過度，出現10%至15%修正。他認為，未來房價走勢將更依賴建商品牌力與個案條件，市場分化明顯。

他也提到，營建業對台灣經濟的貢獻長期被低估，相關就業人口至少超過300萬人，涵蓋建材、裝修與周邊產業鏈。若政策過度緊縮，將使營建業與上下游廠商陷入壓力，甚至可能出現企業倒閉風險。

在區域發展上，賴正鎰特別看好北投。他指出，北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，若輝達（NVIDIA）總部順利落腳，實際人口將更龐大，未來捷運淡水線沿線將成科技新貴購屋熱區。當地行情目前每坪120～130萬元，若輝達進駐，有望推升至150萬元；若未能落實，則維持現價。

他強調，北投不僅擁有大屯山系、關渡平原的自然環境，還有紅線捷運與洲美快速道路的交通優勢，加上北榮、振興醫院、關渡醫療園區與北士科的醫療＋科技聚落效應，已逐步轉型為「科技新貴＋醫護族群」雙紅利購屋熱點。

鄉林建設最新推出的「鄉林靜岡」合建案，即位於北投中央北路三段，基地面積350坪，總戶數60戶，鄉林分回30戶，總銷約10億元。距離復興崗捷運站僅200公尺，步行3分鐘即可到達，主力規劃20～38坪兩房與三房產品，專為工程師、醫師與換屋族群設計。賴正鎰表示，該案正好對應北投新興剛性需求，未來將受惠於人口紅利與就業帶動。