港務公司積極拓展郵輪觀光 邀公主遊輪日本團隊來台考察

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的能見度，台灣港務股份有限公司積極拓展國際郵輪合作，特別鎖定嘉年華集團（Carnival Corporation）旗下的公主遊輪（Princess Cruises）為重點行銷對象。此次受邀來台的嘉年華日本總裁堀川覺（Satoru Horikawa）及公主遊輪港口營運總監鈴木宇夢（Hiromu Suzuki），均為具決策權之高層主管，對航線規劃具有直接主導權，其來訪對未來航線布局具有重大意義。

為推動台灣郵輪觀光，港務公司於今年邁阿密國際郵輪展（Seatrade Cruise Global, Miami）期間與觀光署共同積極行銷台灣郵輪港口，期間獲悉公主遊輪將於2027年新增藍寶石公主號（Sapphire Princess）部署於亞洲市場。因此，港務公司總經理王錦榮已於5月及8月兩度率團前往東京拜會公主遊輪日本團隊，誠摯邀請其來臺踩線考察。隨著船隊擴張，對多元掛靠港口的需求勢必增加，本次行程也讓公主遊輪團隊實地評估基隆、高雄、臺中、澎湖及台南等港口設施與接待能量，並加深對周邊觀光資源的了解，為未來將更多台灣港口納入航線規劃奠定基礎。

公主遊輪長期深耕亞洲市場，目前旗下鑽石公主號（Diamond Princess）以日本為母港經營，未來將持續規劃更多元的東北亞航程；隨著藍寶石公主號（Sapphire Princess）於2027年回歸亞洲船隊，未來航程將更加多元。

港務公司表示，過往公主遊輪自日本出發多以基隆港為主要掛靠港，但台灣港群其他港口同樣設施完善、具備國際競爭力，期盼藉由此次踩線，讓業者更深入認識各港口及周邊觀光資源，進而將更多臺灣港口納入航線規劃。

王錦榮表示，本次踩線活動之所以能順利推動，關鍵在於港務公司與交通部觀光署的合作，共同整合港口與觀光資源，發揮跨部門行銷綜效。港務公司展現港口設施量能與專業接待服務，觀光署則推廣在地文化與觀光特色，形成完整行銷方案，進一步提升台灣對國際航商的吸引力。未來將以「建立台灣郵輪品牌」為目標，持續深化國際能見度，推動台灣成為東北亞郵輪航線的重要節點。

