餐飲品牌第4季掀出海潮！瓦城插旗比佛利山、炸雞大獅落腳維吉尼亞

台灣餐飲業者第4季海外布局加速展開，美國市場仍被視為兵家必爭之地。瓦城（2729）、揚秦（2755）旗下「炸雞大獅」預計年底在美國迎來首批門市，橘焱胡同（2761）的「開丼」則已於8月中在洛杉磯搶先插旗，年底前再拚二店，帶動新一波餐飲品牌海外出擊潮。

瓦城啟動美國首戰，兩家門市預計於第4季進駐洛杉磯核心商圈。公司強調，將導入自創的東方爐炒連鎖化系統，鎖定當地多元族群市場，提供帶有特色的東方餐飲體驗，藉此站穩北美展店布局的關鍵第一步。瓦城首度進軍美國市場的首家店將落戶於洛杉磯比佛利山莊附近的知名高檔商場，店面面積超過100坪。長線規劃上，旗下「時時香」與「SHANN SHANN小香」也在列，未來不排除接棒赴美，以多品牌策略擴大影響力。

揚秦則以開放區域代理的模式切入美國市場，旗下炸雞品牌「炸雞大獅」已完成維吉尼亞州加盟簽約，首店將落腳州首府里奇蒙（Richmond）衛星城格倫艾倫（Glen Allen），店面面積約90坪，預計年底正式營運。同時，公司透露，第2店與第3店址已確定，明年美國店數將不低於5間，透過區域加盟合作快速拓點。

橘焱胡同旗下的「開丼」則在今年8月15日於洛杉磯商場美食街試營運，正式跨出北美第一步，主攻當地平價燒肉市場。公司並透露，年底前將在洛杉磯再開二店，以複製展店模式、提升品牌能見度。同時，將以加州作為北美拓展起點，未來持續評估多品牌進駐機會，加速推動國際化布局。

除了本季已經確定進軍美國的品牌外，不少餐飲業者也將美國列為未來藍圖。路易莎咖啡（2758）目前規劃以合資模式插旗洛杉磯，首店將採「咖啡+三明治」的複合業態，但仍在籌備階段，後續將依消費者反應評估展店速度與規模。即將掛牌的餐飲新股金色三麥（7757），也把北美市場納入中長期規劃，預計以亞洲風味餐酒館形式進駐。