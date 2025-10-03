輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

輝達和新光人壽合作MOU到期，但雙方仍未談成，各界關心輝達落腳北士科是否破局。鄉林建設董事長賴正鎰3日表示，目前只是雙方在暗中談判磋商，他相信最後一定會談成，各界不用擔心。

鄉林建設北投建案「鄉林靜岡」今天對外公開，賴正鎰受訪時表示，他曾因台中會展中心案，和台中市政府糾結15年，BOT案有很多限制，台北市府態度保守，他可以理解。

但就新光來說，賴正鎰表示，如果他是土地得標人，有一個企業在土地還沒興建前，就跟他表示要全部使用，「這根本是天上掉下來的禮物」，新光現在只是在計算租金或是獲利多少，最後一定會同意。

他表示，輝達是全世界都關注的大企業，之前各縣市政府搶的要死，台北一定會努力把輝達留下來，現在只要各方各退一步，就會談成，他相信「一個月內一定會談成」、「成功率百分之百」。

賴正鎰表示，北投區擁有北投士林科學園區、關渡科技園區、北投影視音產業園區，形成「科技金三角」，加上擁有「科技，醫療，溫泉養生」的生活圈，貫穿北士科的捷運淡水線，未來還有環狀線北環捷運與輕軌，將形成台北市的「北環科技大生活圈」，完整詮釋當地豐富的生活機能。

他指出，根據台北市政府民政局統計，北投區家戶數年增率1.3%，全市第二；不動產交易資料也顯示，去年交易量年增率更高達17.6%，居台北市之冠。平均房價也從60～70萬元/坪，上漲至80～100萬元，捷運沿線新案更突破130萬元。

賴正鎰說，北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好2～3房中小宅，總價2,000～3,300萬元，剛性需求穩健。尤其是北投、大屯山系與關渡平原的自然資源，加上紅線捷運與洲美快速道路的交通優勢，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。