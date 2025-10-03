快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。記者游智文攝影
賴正鎰。記者游智文攝影

輝達和新光人壽合作MOU到期，但雙方仍未談成，各界關心輝達落腳北士科是否破局。鄉林建設董事長賴正鎰3日表示，目前只是雙方在暗中談判磋商，他相信最後一定會談成，各界不用擔心。

鄉林建設北投建案「鄉林靜岡」今天對外公開，賴正鎰受訪時表示，他曾因台中會展中心案，和台中市政府糾結15年，BOT案有很多限制，台北市府態度保守，他可以理解。

但就新光來說，賴正鎰表示，如果他是土地得標人，有一個企業在土地還沒興建前，就跟他表示要全部使用，「這根本是天上掉下來的禮物」，新光現在只是在計算租金或是獲利多少，最後一定會同意。

他表示，輝達是全世界都關注的大企業，之前各縣市政府搶的要死，台北一定會努力把輝達留下來，現在只要各方各退一步，就會談成，他相信「一個月內一定會談成」、「成功率百分之百」。

賴正鎰表示，北投區擁有北投士林科學園區、關渡科技園區、北投影視音產業園區，形成「科技金三角」，加上擁有「科技，醫療，溫泉養生」的生活圈，貫穿北士科的捷運淡水線，未來還有環狀線北環捷運與輕軌，將形成台北市的「北環科技大生活圈」，完整詮釋當地豐富的生活機能。

他指出，根據台北市政府民政局統計，北投區家戶數年增率1.3%，全市第二；不動產交易資料也顯示，去年交易量年增率更高達17.6%，居台北市之冠。平均房價也從60～70萬元/坪，上漲至80～100萬元，捷運沿線新案更突破130萬元。

賴正鎰說，北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好2～3房中小宅，總價2,000～3,300萬元，剛性需求穩健。尤其是北投、大屯山系與關渡平原的自然資源，加上紅線捷運與洲美快速道路的交通優勢，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。

輝達 捷運 賴正鎰

延伸閱讀

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

北士科地上權案 三贏局面演變為三輸

期貨商論壇／緯創期 利多簇擁

輝達進駐T17、18面臨破局？北市府：仍有T12、松機南側2塊地

相關新聞

監察院出手調查了…捷安特捲血汗移工疑雲！網酸：沒院長一年也沒差的單位

美國海關及邊境保護局（CBP）宣布，台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）因涉嫌「強迫勞動」，出口美國的自行車與零件遭到暫扣令（WRO）。監察院3日回應，本案已重創台灣國際形象，將啟動自動調查，

輝達北士科總部會破局？賴正鎰：別擔心「一個月內一定談成」

輝達和新光人壽合作MOU到期，但雙方仍未談成，各界關心輝達落腳北士科是否破局。鄉林建設董事長賴正鎰3日表示，目前只是雙方...

民航局：歐洲航班僅占3%仍有擴增空間 盼台灣參與 ICAO 保障飛安

近期我國迎來航權大突破，先前民航局已接連跟芬蘭及義大利簽署航權協議，民航局長何淑萍3日透露目前我國整體對外的航班約2,8...

航權突破！民航局長：北歐、義大利市場添動能、旅運與物流利多可期

先前我國交通部民航局就已經跟芬蘭、義大利有簽飛航協議，也就是說未來將會有這兩條新航線，對此民航局長何淑萍3日表示，其中在...

Global Mall 首度參與亞太傑出企業獎 獲「卓越企業管理獎」肯定

Global Mall環球購物中心首度參與 APEA亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Aw...

信義房屋社區一家生態小旅行 到美濃看廢棄鱉池成水雉復育地

信義房屋社區一家攜手社團法人高雄小鄉社造志業聯盟舉辦「社區一家生態小旅行」，日前在高雄美濃展開。此次活動以榮獲屋社區一家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。