民航局：歐洲航班僅占3%仍有擴增空間 盼台灣參與 ICAO 保障飛安

近期我國迎來航權大突破，先前民航局已接連跟芬蘭及義大利簽署航權協議，民航局長何淑萍3日透露目前我國整體對外的航班約2,850幾班，其中歐洲占比約3％左右，從此狀況來看認為還有增加必要，且再加上歐洲這麼大的市場來說，他認為航班可以持續推動，民航局也會積極升級航約。

何淑萍今日接受「官我什麼事」節目專訪時，談到有關目前我國持續跟一些國家洽談飛航協議。她提到，我國的航空協議目前簽署了57個，航約包括歐洲、美洲、大洋洲、中東等地，有一些航約是要在增班，例如像是歐洲。

何淑萍提到，目前我國整體對外的航班大概是2,850幾班，其中歐洲大概只有占3%，一周大概只有60幾班，以這個飛的份額來講，她認為其實還有再增加的必要，且目前60幾班大概飛了11個點，這也意味著每一個點大概一周是七班左右，以歐洲這麼大的市場來講，她覺得這個航班，也是可以再來持續推動，那在推動航班的時候，也可以來升級航約。

此外，此次的ICAO我國又被中國大陸打壓，對此，何淑萍表示，台灣是海島國家，一定要靠國際的航空運輸，其實台灣的位置非常重要，因為ˊ這是在國際民航組織認可的，300多個飛航情報區中，台灣民航局也主管了台北飛航情報區，台北飛航情報區簡單講就是指這一個區域的，一個空域的一個管理。

至於為什麼民航局要去參加國際民航組織，何淑萍強調，當然飛安一定是第一個考量，因為飛安沒有國界，那第二個這是討論航空專業技術的一個領域。

何淑萍說，台灣面臨的困境就是，其實大家知道早期的公約，或民航公約或附約17號，其實很多都是用紙本發行，當科技越來越進步，網路越來越進步，其實它很多都是在網路上做分享，那所以說ICAO的網站，其實他會給會員國，裡面有非常豐富的資料，台灣不是會員國，就沒辦法看裡面的資料，所以在接收訊息上，就得透過自己的管道，或者是透過友好國家，或者是邦交國。

何淑萍說，民航局要參加ICAO其實主要就是這些航空技術的考量，這不會涉及到有相關的一些政治，因為飛安是沒有國界的，那因為ICAO其實它也一直在倡議說，所謂無縫的天空，那所謂的無縫天空，那就是300多個飛航情報區裡面，台北飛航情報區，當然要被包容進來，這就是為什麼，會訴求要參加國際民航組織的最主要用意。